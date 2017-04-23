Пиронкова ще играе срещу квалификантка в първия кръг на турнира в Истанбул

Българската тенисистка Цветана Пиронкова ще играе срещу квалификантка в първия кръг на турнира на червени кортове в Истанбул с награден фонд 250 хиляди долара.
Пиронкова е поставена под номер 7 в основната схема в първото си състезание на клей за сезона.
29-годишната пловдивчанка, която е 70-а в световната ранглиста, не е участвала в турнири от месец. За последно тя игра в Маями през март, но отпадна в първия кръг.
Пиронкова има само една победа в основна схема от началото на сезона, постигната на турнира в китайския град Шънжън в началото на януари.
След това тя записа четири отпадания в първия кръг - на Откритото първенство на Австралия, в Дубай, в Индиън Уелс и в Маями, а на други два турнира - в Доха и в Сидни, не успя да преодолее квалификациите.
Депутат 241Рейтинг: 6390 Неутрално
Само две победи в Истанбул и Цвети отива на 60-място.“Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
Успех!!!
le_bigmacРейтинг: 1007 Неутрално
Тренировка за Ролан Гарос с две-три победи.
neutРейтинг: 10869 Неутрално
Успех, Цвети, и да повториш миналогодишната игра в ПарижIn the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
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pet_fireРейтинг: 4460 Неутрално
Последствията да си булка се усещат и тази година. Дано има малко и късмет.Успех.