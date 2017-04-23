Пиронкова ще играе срещу квалификантка в първия кръг на турнира в Истанбул

© LAP.bg



Българската тенисистка Цветана Пиронкова ще играе срещу квалификантка в първия кръг на турнира на червени кортове в Истанбул с награден фонд 250 хиляди долара.


Пиронкова е поставена под номер 7 в основната схема в първото си състезание на клей за сезона.


29-годишната пловдивчанка, която е 70-а в световната ранглиста, не е участвала в турнири от месец. За последно тя игра в Маями през март, но отпадна в първия кръг.



Пиронкова има само една победа в основна схема от началото на сезона, постигната на турнира в китайския град Шънжън в началото на януари.


След това тя записа четири отпадания в първия кръг - на Откритото първенство на Австралия, в Дубай, в Индиън Уелс и в Маями, а на други два турнира - в Доха и в Сидни, не успя да преодолее квалификациите.

Ключови думи към статията:

5 Коментара >

Още по темата

Още от Спорт

Още от Дневник

Коментари (5)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Депутат 241
    Депутат 241
    Рейтинг: 6390 Неутрално

    Само две победи в Истанбул и Цвети отива на 60-място.
    Успех!!!

    “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
  2. 2 Профил на le_bigmac
    le_bigmac
    Рейтинг: 1007 Неутрално

    Тренировка за Ролан Гарос с две-три победи.

  3. 3 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 10869 Неутрално

    Успех, Цвети, и да повториш миналогодишната игра в Париж

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  4. 4 Профил на ВЪРНЕТЕ СТAРИЯ ДИЗАИН!
    ВЪРНЕТЕ СТAРИЯ ДИЗАИН!
    Рейтинг: Гневно

    ДНЕВНИК- ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ САЙТ!
    ДИЗАЙНЪТ ПРОСТО РАБОТЕШЕ!

    ДНЕВНИК- ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ САЙТ!
    ДИЗАЙНЪТ ПРОСТО РАБОТЕШЕ!

    ДНЕВНИК- ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ САЙТ!
    ДИЗАЙНЪТ ПРОСТО РАБОТЕШЕ!

    ДНЕВНИК- ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ САЙТ!
    ДИЗАЙНЪТ ПРОСТО РАБОТЕШЕ!

    ДНЕВНИК- ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ САЙТ!
    ДИЗАЙНЪТ ПРОСТО РАБОТЕШЕ!

    ДНЕВНИК- ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ САЙТ!
    ДИЗАЙНЪТ ПРОСТО РАБОТЕШЕ!

    ДНЕВНИК- ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ САЙТ!
    ДИЗАЙНЪТ ПРОСТО РАБОТЕШЕ!

    ДНЕВНИК- ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ САЙТ!
    ДИЗАЙНЪТ ПРОСТО РАБОТЕШЕ!
    ДНЕВНИК- ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ САЙТ!
    ДИЗАЙНЪТ ПРОСТО РАБОТЕШЕ!

    ДНЕВНИК- ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ САЙТ!
    ДИЗАЙНЪТ ПРОСТО РАБОТЕШЕ!

    ДНЕВНИК- ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ САЙТ!
    ДИЗАЙНЪТ ПРОСТО РАБОТЕШЕ!

    ДНЕВНИК- ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ САЙТ!
    ДИЗАЙНЪТ ПРОСТО РАБОТЕШЕ!

    ДНЕВНИК- ВЪРНЕТЕ СТАРИЯ САЙТ!
    ДИЗАЙНЪТ ПРОСТО РАБОТЕШЕ!

  5. 5 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 4460 Неутрално

    Последствията да си булка се усещат и тази година. Дано има малко и късмет.Успех.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
нагоре
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах