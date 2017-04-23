Британец постигна рекордна седма победа в лондонския маратон за инвалиди

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Британецът Дейвид Уиър постигна рекордна седма победа в лондонския маратон за инвалиди. Той определи успеха като "най-добрия" в кариерата си.

Шест-кратният параолимпийски шампион вече има най-много победи в това състезание, като изпревари по този показател Марсел Хуг от Швейцария. 37-годишният Уиър завърши за 1,37:06 ч. Хуг остана втори, а трети беше испанецът Рафаел Хименес.

"Беше истинско предизвикателство за мен. След участието си в Рио трябваше да се подготвя много сериозно не само физически, но и психологически. Заради всички неща, които ми минаха през главата, мога да нарека тази победа най-голямата в кариерата ми", сподели той пред Би Би Си.

Уиър участва в лондонския маратон за 18-и път. Той задмина по брой победи и сънародничката си Грей Томсън.

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"Ако трябва да съм честен, преди два или три месеца въобще не мислих за този старт, защото имах известни проблеми с депресия. Така, че да дойда, да спечеля и да постигна рекорд е истинска чест за мен", добави той.

Мануела Шар от Швейцария спечели при жените с време с 1.39:57 ч. в дебюта си в Лондон. По-рано през месеца тя триумфира и в Бостън. Тя финишира с пет минути преди втората Аманда Макгрори от САЩ.