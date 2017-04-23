Рафаел Надал вдигна титлата в Монте Карло за исторически десети път

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Рафаел Надал постигна целта си и спечели турнира в Монте Карло за десети път. Световният номер седем се наложи с 6:1, 6:3 над сънародника си Алберт Рамос-Винолас.

Той стана първият тенисист, триумфирал в този турнир десет пъти. Освен това Надал спечели рекордния си 50-и трофей на клей, а общият брой на титлите в кариерата му стана 70.

Надал е шампион в Княжеството осем поредни пъти между 2005 и 2012 г., като също така спечели и миналия сезон, а единственото му поражение на финал е от Новак Джокович през 2013 г. Трофеят от Монте Карло е 29-и за него от сериите "Мастърс", като той има и 15 загубени финала.

Рамос-Винолас загуби петия финал в кариерата си.

Първият сет продължи 30 минути. Надал даде един гейм на противника си, който имаше проблеми при първия сервис. Той допусна 13 непредизвикани грешки срещу шест на световния номер седем. Надал имаше предимство и при уинърите - 9:3.

Вторият започна с размяна на геймове, но при 2:2 Надал направи пробив. При 5:3 той получи три мачбола и се възползва от последния, за да затвори мача.