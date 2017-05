ФИФА разследва рекордния трансфер на Погба в "Манчестър юнайтед"

© Reuters

Рекордният трансфер на Пол Погба в "Манчестър юнайтед" ще бъде разследван от ФИФА, съобщава AFP. От агенцията са получили потвърждение за предстоящите действия от страна на международната федерация.

В основата на разследването са плащания към мениджъра на играча Мино Райола. От ФИФА вече са поискали информация от "Юнайтед".

Погба премина на "Олд Трафорд" миналото лято за 105.2 млн. евро, което го направи най-скъпия футболист в света. Според книгата "Футбол лийкс: Мръсният бизнес на футбола" (The Football Leaks: The Dirty Business of Football), публикувана в Германия тази седмица, Райола си е осигурил 57 милиона евро от сделката чрез три плащания.

Райола е сред най-известните и успешни футболни агенти. Той доведе в "Манчестър юнайтед" и други двама свои клиенти - Златан Ибрахимович и Хенрих Мхитарян. Мениджърът работи още с Марио Балотели и обещаващия вратар на "Милан" Джанлуиджи Донарума.

Погба се завърна в "Манчестър юнайтед", след като беше в отбора като юноша. Тогава обаче той не спечели доверието на сър Алекс Фъргюсън и изигра само три мача.

Впоследствие полузащитникът отиде в Италия. Като играч на "Ювентус" французинът изгради кариерата си и спечели вниманието на специалистите и почитателите. С "бианконерите" той стана четири пъти шампион в Серия А между 2012 и 2016 г.

Миналото лято се оформи сага около преминаването му в "Юнайтед". В крайна сметка то се случи с рекорден трансфер и Погба вече има близо 50 мача за отбора.