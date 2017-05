Мино Райола - от разносвач на пици до голямата акула на футболния бизнес

© Associated Press Мино Райола (с тъмните очила) е сред най-известните футболни мениджъри

Когато изкарва първите си пари, Мино Райола работи като момче за всичко в пицарията на своите родители в Холандия. Днес той е най-влиятелният агент в света на футбола и представлява играчи с договори за над 350 милиона долара (по данни на "Форбс").

Сега името му отново изникна под светлината на прожекторите - този път от тъмната страна на футболния бизнес. Във вторник международната футболна федерация (ФИФА) обяви, че разследва преминаването на френския полузащитник Пол Погба от "Ювентус" в "Манчестър юнайтед".

Сделката, която беше уредена от Райола, счупи рекорда за най-скъп трансфер в историята на футбола, след като "червените дяволи" се съгласиха да платят 105 милиона евро за футболиста, който си тръгна без пари от "Олд трафорд" през 2012 г.

Според книгата "Футбол лийкс: Мръсният бизнес на футбола" (The Football Leaks: The Dirty Business of Football), публикувана в Германия тази седмица, Райола си е осигурил 57 милиона евро от този трансфер чрез три плащания.

Кой е Мино Райола

Настоящият суперагент на световния футбол е роден в Италия през 1967 г., но само година по-късно семейството му се мести в холандския град Хаарлем, където отваря италиански ресторант, наречен "Наполи". Бизнесът се развива доста успешно и Райола работи в ресторанта като сервитьор и разносвач на пица в юношеските си години.

Междувременно той тренира футбол в местния отбор. Решава обаче да спре, когато е на 18 години, и оттам започва кариерата му като предприемач. Първата му голяма сделка е покупката на ресторант "Макдоналдс", който по-късно препродава на инвестиционна компания, която иска да строи на същото място.

© Reuters Този сезон трима клиенти на мениджъра са в "Манчестър юнайтед" - Пол Погба (на снимката), Златан Ибрахимович и Хентрих Мхитарян

С две години в университет със специалност право зад гърба си, с отличен холандски и италиански, Райола влиза в съвета на предприемачите в Хаарлем и помага на холандски компании да правят бизнес. През 1987 г., когато е на 20, той става спортен директор в местния футболен клуб и решава да остави всичко на заден план, за да се насочи към голямата си страст - футбола.

Малко по-късно той напуска "Хаарлем" и се присъединява към спортната агенция Sport-Promotion. В началото на 90-те той участва в осъществяването на няколко доходоносни трансфера на холандския играчи в Италия, включително на Браян Рой, Вим Йонк и Денис Бергкамп.

През 1995 г. Райола става лицензиран агент на ФИФА и зарязва другите си дейности. Основава мениджърската компания Sportman със седалище в Монте Карло и представителства в страни като Бразилия, Холандия и Чехия. Трансферът, който го изстрелва към върха, е преминаването на Павел Недвед от "Спарта" (Прага) в "Лацио" през 1996 г.

One man show

За разлика от големите спортни агенции Райола разчита на малък (за стандартите на този бизнес) набор от клиенти, които обаче му осигуряват огромни печалби. Може би най-ценният от тях е Златан Ибрахимович, за когото общото платените трансферни суми през кариерата му възлизат на близо 170 млн. евро (по данни на Transfermarkt.de).

© Associated Press Райола има много критици, но и хора, на които е спечелил доверието

През лятото на 2016 г. Ибрахимович подписа с "Манчестър юнайтед", а наскоро английските медии обявиха, че заплата му възлиза на рекордните за Висшата лига 367 000 паунда на седмица. Отделно шведът си осигури бонус от 3 млн. паунда, след като вкара 28 гола с екипа на "червените дяволи", преди да се контузи.

Заедно с Ибрахимович в едно мечтано за Райола лято на "Олд трафорд" акостираха още двама негови клиенти - Погба и Хенрик Мхитарян, за когото бяха платени 31 млн. евро на "Борусия" (Дортмунд).

"Златан подписа с "Манчестър юнайтед" и ми се обади с репликата: "Не трансферирай Погба никъде другаде, защото ще ти счупя краката", разказа Райола за холандския вестник De Volkskrant.

Мениджърът много често е бил критикуван, че "влиза под кожата" на своите клиенти и оказва голямо влияние в избора им с цел да спечели повече пари. През 2001 г. той беше обвинен, че е накарал Недвед да откаже оферта от "Рома", за да подпише с "Ювентус" срещу колосалната трансферна сума от 41 млн. евро.

През 2012 г. и сър Алекс Фъргюсън се оплака, че агентът е "размътил главата" на 19-годишния тогава Погба, който се възползва от клауза в договора, която му позволяваше да напусне свободно, ако не изиграе определен брой мачове. "Има един-двама агенти, които просто не харесвам. Райола е единият. Нямах му доверие от момента, в който го срещнах", казва тогава легендарният шотландец.

Мениджърът на "Манчестър сити" Пеп Гуардиола също не е сред големите привърженици на Райола, а в един период холандският гранд "Аякс" категорично отказва да работи с него. През 2008 г. агентът дори беше разследван за трансферни нередности от италианската футболна федерация.

Доходоносните клиенти обаче винаги са продължавали да идват при Райола.

Робиньо и Марио Балотели са други от играчите, които са му донесли много солидни печалби. В момента той представлява някои от "най-горещите" млади футболисти като Ромелу Лукаку и 18-годишния вратар на "Милан" Джанлуиджи Донарума.

"Резервиран съм, когато той се вманиачи. В едно нещо обаче винаги се съгласяваме - да слушам неговите съвети", казва Мхитарян. А съветите на Райола в момента са насочени най-вече към "най-щедрия" футболен пазар - Висшата лига.