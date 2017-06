Сириец и афганистанец бяха включени в "Отбора на надеждата"

© LAP.bg

Сириецът Барзан Ага Мохамад и афганистанецът Мохамад Салем Сатари попаднаха в разширения състав на българския отбор за бездомни. Двамата са сред поканените в "Отбора на надеждата", който в началото на юли започва подготовката си за световното първенство в Осло.

Мохамад и Сатари са привлекли вниманието на селекционера Кирил Кюлев по време на европейския стрийт футбол фестивал, който се проведе в София в края на май. Сириецът е вратар и живее в бежанския лагер в Харманли, докато афганистанецът е полеви играч и е настанен в столичния приемателен център във "Военна рампа", обяви организаторът "Спортс мениджмънт България".

Двамата състезатели са част от проекта "Football and Fun: HEPA for Refugees to Bulgaria", изпълняван с финансовата подкрепа на ЕС.

В разширения "Отбор на надеждата" влязоха още 11 играчи, като трима от тях все още живеят в институции. Васил Козарев е от възпитателното училище-интернат в Ракитово, Марин Найденов е в дом за деца лишени от родителска грижа в с. Доганово, а Димо Колев е от дом "Българка" в Стара Загора.

"Отборът на надеждата" започва подготовка на 5 юли и ще тренира до 28 август, когато за световното първенство в Осло ще заминат осем играчи.

Бивши футболисти и треньори от състава спечелиха сребърните медали в Седмия благотворителен турнир, организиран от Асоциация на българските фен клубове на чуждестранни отбори. Целта на събитието беше да се съберат средства за обученията по иновативно лечение на диабета на сдружение "Култура без граници".