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Фотогалерия: Футболният празник на Димитър Бербатов
С шест гола, множество красиви отигравания и страхотна атмосфера по трибуните премина футболното шоу, организирано от фондациите на Димитър Бербатов и Луиш Фиго. Звездният мач, който беше с благотворителен характер, събра около 35 000 зрители на Националния стадион "Васил Левски".
neutРейтинг: 9582 Неутрално
Получи се истински празник, създаден и от звездите на терена, и от публикатаIn the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
Федоp Венедиктович ЕзеpскийРейтинг: 1700 Весело
Оооооо! И съдия Христяна Гутева е била на мача? Защо това не се пише в репортажите?!Върнете стария дизайн! Новият е реформиран като Реформаторския блок!
Браво!