 
С шест гола, множество красиви отигравания и страхотна атмосфера по трибуните премина футболното шоу, организирано от фондациите на Димитър Бербатов и Луиш Фиго. Звездният мач, който беше с благотворителен характер, събра около 35 000 зрители на Националния стадион "Васил Левски". <br /><br />

© LAP.bg

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С шест гола, множество красиви отигравания и страхотна атмосфера по трибуните премина футболното шоу, организирано от фондациите на Димитър Бербатов и Луиш Фиго. Звездният мач, който беше с благотворителен характер, събра около 35 000 зрители на Националния стадион "Васил Левски". <br /><br />
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По време на събитието бяха раздадени наградите на фондацията на Димитър Бербатов, която за девета поредна година подкрепи талантливи български деца в сферата на спорта, изкуството и науката.
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"Moже да се каже, че това е най-емоционалният ми мач. Факторите са два. Идват хора, които съм играл с тях, и такива, срещу които съм играл. Които уважавам като футболисти и като хора. И разбира се това, че правим мача заради талантливите деца на България, които трябва да подкрепяме и това се опитвам да прав с моята фондация", заяви Бербатов в минутите преди двубоя.
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"Да съм тук и да видя тази публика е най-хубавото нещо. Искам да благодаря на всички хора, които уважиха това събитие", каза легендата на португалския футбол Луиш Фиго.
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Бербатов и Фиго извеждащ двата отбора за началото на футболния спектакъл.
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В стартовия състав на отбора, воден от бившия нападател на ЦСКА и "Манчестър юнайтед", освен него бяха Дейвид Джеймс, Гари Невил, Неманя Видич, Фил Невил, Патрис Евра, Пол Скоулс, Раян Гигс, Красимир Балъков, Христо Стоичков и Роби Кийн.<div>Срещу тях се изправиха Йенс Леман, Иван Кордоба, Карлос Марчена, Димаш, Мичел Салгадо, Робер Пирес, Яри Литманен, Кристиан Карембьо, Предраг Миятович, Давид Трезеге и Луиш Фиго.<div> </div></div>
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Давид Трезеге открива резултата още в четвъртата минута със страхотен изстрел от воле.
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Французинът зарадва феновете с изпълнение в стил Ван Бастен, с което даде начало на головото шоу.
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Луиш Фиго прави неуспешен опит да изравни резултата.
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Красимир Балъков обстрелва вратата на Йенс Леман.
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Давид Трезеге получава поздравления за прекрасното си изпълнение, с което откри резултата на стадион "Васил Левски".
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Димитър Бербатов не успя да се разпише в този мач, но се отличи с две асистенции.
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Дългогодишният десен бек на "Реал" (Мадрид) Мичел Салгадо беше най-активният играч в мача. 41-годишният испанец остана на терена от първата до последната минута и впечатли със отличната си форма.
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Христо Стоичков беше най-възрастният участник в мача.
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Носителят на Златната топка за 1994 г. отстъпва мястото си на терена на своя наследник в националния отбор Мартин Петров.
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Луиш Фиго отново блестеше с техничните си подавания по целия терен.
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Мичел Салгадо сервира топката на крака на Давид Трезеге, който ще отбележи втория си гол в мача.
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Йенс Леман прави страхотно спасяване след удар отблизо на Димитър Бербатов.
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Раян Гигс, Димитър Бербатов и Роби Кийн
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Зрителите по трибуните правят мексиканска вълна.
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В началото на втората част бившият капитан на националния отбор Стилиян Петров се появи на мястото на Красимир Балъков под бурните овации на публиката.
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Бербатов прави едно от марковите си подавания с едно докосване от въздуха, с което успя да изведе Роби Кийн сам срещу вратаря Йенс Леман
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Йенс Леман напомни за честите си излизания далеч от вратата, докато се състезаваше в Бундеслигата и Висшата лига
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Балъков пък пое ролята на асистент на Мартин Йол. "Трябваше да вляза в ролята на помощник, защото много млади български футболисти играха второто полувреме, а Мартин Йол не ги познаваше", каза с усмивка бившият футболист на "Спортинг" и "Щутгарт".
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Неуморният Патрис Евра не дава шансове на Луиш Фиго да го преодолее.
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Пол Скоулс припомни някои от шпагатите, с които непрекъснато тормозеше своите съперници, докато носеше екипа на "Манчестър юнайтед".
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Симао Саброса отбелязва за 3:2, останал очи в очи с Дейвид Джеймс.
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Димитър Бербатов в действие
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Луиш Фиго напуска терена в 70-ата минута под овациите на публиката.
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Талантливите български деца, които тази година получиха стипендии от фондацията на Димитър Бербатов.
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Коментари (2)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 9582 Неутрално

    Получи се истински празник, създаден и от звездите на терена, и от публиката

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  2. 2 Профил на Федоp Венедиктович Езеpский
    Федоp Венедиктович Езеpский
    Рейтинг: 1700 Весело

    Оооооо! И съдия Христяна Гутева е била на мача? Защо това не се пише в репортажите?!
    Браво!

    Върнете стария дизайн! Новият е реформиран като Реформаторския блок!




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