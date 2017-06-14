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Фотогалерия: Футболният празник на Димитър Бербатов

С шест гола, множество красиви отигравания и страхотна атмосфера по трибуните премина футболното шоу, организирано от фондациите на Димитър Бербатов и Луиш Фиго. Звездният мач, който беше с благотворителен характер, събра около 35 000 зрители на Националния стадион "Васил Левски".