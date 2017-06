"Юнайтед" не е нарушил правилата при трансфера на Погба, започва разследване срещу "Ювентус"

© Reuters

"Манчестър юнайтед" не е извършил никакви нарушения при рекордния трансфер на Пол Погба от "Ювентус", установи проверката на дисциплинарната комисия на ФИФА.

В същото време световната централа обяви, че започва разследване срещу италианския клуб.

В основата на разследването са плащания към мениджъра на играча Мино Райола. Погба премина на "Олд Трафорд" миналото лято за 105.2 млн. евро, което го направи най-скъпия футболист в света.

Според книгата "Футбол лийкс: Мръсният бизнес на футбола" (The Football Leaks: The Dirty Business of Football), публикувана в Германия в началото на май, Райола e получил над 40 милиона евро от сделката. Твърди се, че 27 милиона са платени от "Ювентус".

Bombshell! Fifa investigating Juventus over Pogba transfer, it could end up also with a transfer window suspension!

"Можем да потвърдим, че няма дисциплинарни процедури срещу "Манчестър юнайтед". Такива бяха открити срещу "Ювентус". Няма да има коментари по случая от наша страна, докато не завърши разследването", се казва в съобщението на ФИФА.

Подозренията са, че италианският шампион е нарушил правилото, което забранява трета страна да има участие в собствеността на даден играч. Според "Гардиън" Райола е казал в интервю през 2016 г., че "Ювентус" не е бил единственият притежател на правата на Погба.

Италианският клуб рискува солидна глоба и трансферна забрана, ако бъде признат за виновен.