Волейболистите спечелиха последната си контрола преди европейското

Националният отбор по волейбол спечели с 3:0 (25:19, 25:21, 25:19) срещу Белгия, в контролна среща, играна във Варна. Двубоят беше последна проверка за тимът на Пламен Контантинов преди европейското първенство.
Селекционерът заложи на всичко най-добро, с което разполага, като стартовата шестица – Георги Братоев, Виктор Йосифов, Тодор Алексиев, Николай Пенчев, Цветан Соколов и Николай Николов вероятно ще бъде титулярен избор и за първенството.
От самото начало на двубоя България имаше предимство и не изпусна инициативата нито за миг. Съставът на Пламен Контантинов беше по-класният и заслужено спечели.
Треньорът не предприе много промени, като единствено Тодор Скримов се появи по-трайно на полето.
Ден по-рано България отново победи Белгия с 3:1. Европейското първенство, което ще се проведе в Полша започва на 25 август и ще продължи до 3 септември.
Българският отбор е в една група заедно с Русия, Словения и Испания.
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Успех в Полша, юнаци!In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest