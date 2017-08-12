Волейболистите спечелиха последната си контрола преди европейското

© LAP.bg

Националният отбор по волейбол спечели с 3:0 (25:19, 25:21, 25:19) срещу Белгия, в контролна среща, играна във Варна. Двубоят беше последна проверка за тимът на Пламен Контантинов преди европейското първенство.

Селекционерът заложи на всичко най-добро, с което разполага, като стартовата шестица – Георги Братоев, Виктор Йосифов, Тодор Алексиев, Николай Пенчев, Цветан Соколов и Николай Николов вероятно ще бъде титулярен избор и за първенството.

От самото начало на двубоя България имаше предимство и не изпусна инициативата нито за миг. Съставът на Пламен Контантинов беше по-класният и заслужено спечели.

© LAP.bg

Треньорът не предприе много промени, като единствено Тодор Скримов се появи по-трайно на полето.

Ден по-рано България отново победи Белгия с 3:1. Европейското първенство, което ще се проведе в Полша започва на 25 август и ще продължи до 3 септември.

Българският отбор е в една група заедно с Русия, Словения и Испания.