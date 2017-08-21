Чернокожев ще е вторият диагонал в състава на България за Евроволей 2017

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Велизар Чернокожев е вторият диагонал в състава на националния отбор по волейбол за европейското в Полша. Селекционерът Пламен Константинов определи групата от 14 състезатели, които ще използва в надпреварата.

Титуляр на поста е Цветан Соколов, на когото ще се разчита много в предстоящите срещи. По време на Световната лига имаше моменти, в които се усети липсата на равностоен негов заместник.

Тогава в състава беше Жани Желязков. За подготовката през лятото Константинов включи Чернокожев в отбора и избра да го вземе в Полша.

За европейското в тима се завърна и бившият капитан Тодор Алексиев.

Волейболистите заминават за Полша във вторник сутринта. На Евроволей 2017 те са в група С в Краков, като ще играят с Русия, Словения и Испания.