Григор Димитров рухна срещу Рубльов и приключи с US Open

Григор Димитров приключи неочаквано рано участието си в US Open. Хасковлията, който беше седми в схемата и четвърти фаворит на букмейкърите, загуби с 5:7, 6:7, (3), 3:6 срещу руснака Андрей Рубльов във втория кръг на надпреварата.

Българският тенисист игра колебливо, без вдъхновение и емоции и остана далеч от играта, която го отведе до най-голямата титла в кариерата му - в мастърса в Синсинати преди седмица.

Срещу себе си Димитров имаше уверения в силите си Рубльов. Руснакът, който е 53-и в световната ранглиста, игра съсредоточено, с достатъчен риск и използва възможностите си.

Един от големите проблеми пред българина се оказа сервисът му. Той направи 11 непредизвикани грешки, част от които в ключови моменти, с които даде инициативата на съперника си. На втори сервис Димитров записа едва 36% (спечели 16 от 42 разигравания).

Двамата имаха по 35 печеливши удара и по десет възможности за пробив, като Димитров се възползва два пъти, а руснакът - четири. Непредизвиканите грешки бяха 39 на българина срещу 36 на съперника му.

Мачът се развиваше отлично за седмия в схемата. Българският тенисист водеше с 5:2 и не изглеждаше, че ще има някакви проблеми. Вместо да приключи сета в своя полза обаче, той допусна срив и след серия от пет поредни спечелени гейма Рубльов направи обрат за 7:5.

Картината се повтори и във втория сет. Димитров направи пробив след оспорвания четвърти гейм и след това поведе с 4:1.

Последва един от решителните моменти в мача. Най-напред руснакът върна пробива за 3:4, а веднага след това се защити след 15:40 на свой сервис и затвърди пробива, за да изравни.

Сетът стигна до тайбрек, в който Рубльов поведе с 5:1. Димитров имаше възможност да се доближи максимално, но поредната двойна грешка му попречи да мисли за обрат.

Руснакът продължи да играе уверено, а с поведението си българинът не показваше, че е способен да промени хода на мача. Рубльов направи решителна крачка към победата и след пробив поведе с 4:1. Той пропусна отлична възможност за нов пробив, но въпреки това не беше притеснен да стигне до успеха в срещата след 2.31 часа.

