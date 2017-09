Из мемоарите на Шарапова: За перфекциониста Димитров и за това, което Уилямс няма да ѝ прости

© Reuters

Нищо около Мария Шарапова не отминава просто така. Завръщането ѝ в тениса предизвика огромно внимание и коментари, включването ѝ в първия ѝ турнир от Големия шлем след наказанието - също.

На US Open тя отново попадна под светлината на прожекторите. След края на участието си в Ню Йорк дойде време да запази вниманието и със събитие извън корта. Рускинята представи автобиографията си "Unstoppable: My Life So Far" ("Неудържимата: Животът ми дотук").

В книгата си Шарапова разказва за пътя си в тениса, за голямото съперничество със Серена Уилямс и споделя по малко за двете си най-дълги връзки - със словенския баскетболист Саша Вуячич и с Григор Димитров.

"Той има толкова голям потенциал. Може да прави невероятни неща с тялото си. Това е дар, но също и проклятие", пише Шарапова в книгата си, цитирана от tennis.life.

I’m doing a Facebook Live book signing on 9/15. Get your signed copy and ask me a question at https://t.co/dEGZe7ebtn #Unstoppable pic.twitter.com/4m1jzUBiVQ

— Maria Sharapova (@MariaSharapova) September 10, 2017

Тя посочва, че Димитров не просто иска да печели, а иска да го прави красиво. "Трябва да е перфектно или въобще не го иска. Трябва да бъде невероятно или забравете. Затова все още му предстои да разкрие пълните си възможности."

Голямото разкритие в книгата обаче е свързано със Серена Уилямс. Шарапова пише, че американката я мрази от финала на "Уимбълдън" през 2004 г. Тогава 17-годишната рускиня изненадващо спечели първата среща помежду им и попречи на Уилямс да защити титлата си.

"Това, което чух, когато влязох (в съблекалнята) и започнах да се преобличам, беше Серена, която ридаеше", пише рускинята в книгата си, цитирана от "Файненшъл таймс".

"Мисля, че тя ме мразеше, защото съм ѝ отнела нещо, което смяташе, че ѝ принадлежи. Но най-вече смятам, че ме мразеше, защото я чух да плаче. Никога не ми прости за това."

След това двете изиграха още 20 мача, като американката спечели 19 от тях.

© Reuters

Шарапова разказва за трудното си детство, когато баща ѝ я завел във Флорида и започнала да играе тенис. Тя се отличавала от богатите деца в академията, като имала само едни дрехи, огромна ракета и маратонки, шити в Минск.

Допълва и за най-голямото си изпитание - наказанието за употребата на мелдоний. Пише, че то е направило желанието ѝ да играе тенис по-силно. Шарапова заявява, че ще играе, "докато не ми изгорят ракетите, докато не ме спрат". "И искам да ги видя как се опитват да го направят."

За връзката с тениса рускинята пише: "Знам, че искате ние да обичаме тази игра. Ако я обичаме, това я прави по-забавна за гледане. Но ние не я обичаме. Не я и мразим. Просто е така и винаги е било така."

Интересно е и мнението ѝ за отношенията в тениса, като разкрива лицемерни отношения. "Толкова много пъти виждаш две тенисистки в съблекалнята, две момичета, които просто си приказват все едно са най-добри приятелки... А после - няколко часа по-късно, едната играе мач, а другата е в съблекалнята и гледа мача по телевизията и изглежда доволна, когато приятелката ѝ загуби точка. Така стоят нещата всъщност."