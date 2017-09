Критиците ми не познават фактите, заяви Шарапова

© Reuters

Руската тенисистка Мария Шарапова заяви, че критиците ѝ не са запознати с фактите около случая с употребата на мелдоний. В интервю за Би Би Си тя посочи, че е изтърпяла наказанието си и вече гледа напред.

Правата на Шарапова бяха спрени за 15 месеца заради употребата на мелдоний. Тя обяви сама положителната си проба, като обясни, че е взимала веществото от 2006 г. заради здравословни проблеми. Мелдоният стана забранен от 1 януари 2016 г.

Около случая Шарапова беше критикувана, включително от други тенисисти, сред които Южени Бушар и Анди Мъри. Канадката дори я нарече "измамница".

"Не мисля, че е тяхна работа да изказват мнение, защото не разполагат с фактите. Тези думи създават заглавия и се използват за заглавия. Но в крайна сметка това е моята кариера. Признах си грешката, изтърпях си наказанието и сега се завърнах", каза Шарапова.

По думите ѝ употребата на мелдоний е била "голяма грешка". Но добави: "Проблемът, който имам с това, е че няма доказателства за влиянието (на мелдония) и никой не може да ти даде доказателство. На какво се основава забраната?"

Рускинята се завърна в турнирите от Големия шлем в US Open и веднага привлече вниманието - както на корта, така и извън него. Дни след отпадането си тя представи автобиографията си - "Unstoppable: My Life So Far" ("Неудържимата: Животът ми дотук"). В мемоарите си разказва за перфекциониста Григор Димитров и за това, което Серена Уилямс няма да ѝ прости.

В интервюто тя разказа, че като малка баща ѝ я е карал да изучава играта на сестрите Уилямс, докато са тренирали. "Аз реагирах: "Не, не искам да ме видят, че ги разучавам". Имаше барака зад корта, на който тренираха, и ги гледах през шпионката", заяви Шарапова.