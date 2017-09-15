Фотогалерия: Надлъгването между "Истанбул Башакшехир" и "Лудогорец"

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© Reuters

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"Лудогорец" започна с нулево равенство при гостуването на "Истанбул ББ" участието си в групите на Лига Европа. На снимката: Бразилецът Сисиньо срещна големи проблеми с опазването на бившия холандски национал Елджеро Елиа.
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В своя 50-и мач в европейските турнири <a href="http://www.dnevnik.bg/sport/2017/05/14/2970826_futbolist_na_oborishte_panagjurishte_obvini_svetoslav/" target="_blank">Светослав Дяков</a> изведе "Лудогорец" с капитанската лента. Халфът беше и единствения българин в състава на шампионите.
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Българският тим имаше някои добри положения, а най-чистото от тях изпусна Жоао Пауло.
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Стадион "Фатих Терим", на който на "Истанбул Башакшехир" играе мачовете си, беше построен преди няколко години едва за 16 месеца. Проектът струва 178 млн. турски лири (43 млн. евро).
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Талисманите на турския отбор, които са два бухала, вдигат настроението на публиката на стадион "Фатих Терим".
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Абел Анисе в битка с капитана на домакините Емре Бельозоглу.
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Гьокхан Инлер се опитва да скъса гащетата на Натанаел от "Лудогорец".
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Треньорът на "Истанбул Башакшехир" Абдула Авджъ не остана доволен от равенството на собствен терен: "Играхме с добър отбор с голям опит, но мисля че заслужавахме да спечелим. Имахме положения, но ни липсваше концентрация във важните моменти", каза треньорът.
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Синхронни действия от вратаря Хорхе Броун и защитника на шампионите Игор Пластун.
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Козмин Моци се превива на терена след удар в лицето от нападателя на "Истанбул Башакшехир" Мевлют Ердинч.
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Бившият френски национал Гаел Клиши е едно от големите имена, които подписаха с "Истанбул Башакшехир".
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Абел Анисе играе с топката пред погледа на Масимо Мосоро от "Истанбул Башакшехир".
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"Справедливо равенство на фона на игровото поведение и на положенията пред едната и пред другата врата. Дори най-чистото беше за нас в началото на второто полувреме, когато при ситуация двама на един Жоао Пауло пропусна. Започнахме неуверено в първите 10-12 минути, но след това влязохме в мача и до средата на първото полувреме отправихме 3-4 опасни удари", <a href="http://www.dnevnik.bg/sport/2017/09/14/3042183_dimitur_dimitrov_rezultatut_e_spravedliv_no_az_sum_sus/" target="_blank">каза след двубоя Димитър Димитров</a>.
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Натанаел игра срещу най-активния футболист на "Истанбул Башакшехир" Ерик Вишча, който създаде много главоболия на бразилеца, особено преди почивката.
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Националният селекционер на Турция Мирча Лучески изгледа двубоя от трибуните на стадион "Фатих Терим".
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Дневник

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Коментари (1)
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  1. 1 Профил на DS
    DS
    Рейтинг: 805 Неутрално

    Истанбул ББ е еди ДРУГ отбор

    https://tr.wikipedia.org/wiki/ %C4%B0stanbul_B%C3%BCy%C3%BCk%C5%9Fehir_Belediyespor

    Както „Дневник” се бори с БСП, така „Работническо дело” не се е борило с капитализма"




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