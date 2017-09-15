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Фотогалерия: Надлъгването между "Истанбул Башакшехир" и "Лудогорец"

"Лудогорец" започна с нулево равенство при гостуването на "Истанбул ББ" участието си в групите на Лига Европа. На снимката: Бразилецът Сисиньо срещна големи проблеми с опазването на бившия холандски национал Елджеро Елиа.