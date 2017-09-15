1/15
Фотогалерия: Надлъгването между "Истанбул Башакшехир" и "Лудогорец"
"Лудогорец" започна с нулево равенство при гостуването на "Истанбул ББ" участието си в групите на Лига Европа. На снимката: Бразилецът Сисиньо срещна големи проблеми с опазването на бившия холандски национал Елджеро Елиа.
DSРейтинг: 805 Неутрално
Истанбул ББ е еди ДРУГ отборКакто „Дневник” се бори с БСП, така „Работническо дело” не се е борило с капитализма"
https://tr.wikipedia.org/wiki/ %C4%B0stanbul_B%C3%BCy%C3%BCk%C5%9Fehir_Belediyespor