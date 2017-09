Искрено и лично от Шарапова: За запознанството, любовта и раздялата с Григор Димитров

© Reuters Шарапова наблюдава мач на Григор Димитров на "Уимбълдън"

Завръщането на Мария Шарапова в турнирите от Големия шлем предизвика огромно внимание към нея - на и извън корта. След края на участието си в US Open руската тенисистка представи своята автобиография си "Unstoppable: My Life So Far" ("Неудържимата: Животът ми дотук").

В нея Шарапова разказва открито за отношенията си с българския тенисист Григор Димитров. Двамата обявиха публично връзката си през 2013 г. и бяха заедно до лятото на 2015 г.

В книгата си носителката на пет титли от Големия шлем разкрива подробности около запознанството си с Димитров, развитието на българина в този период и края на връзката им.

За запознанството

Шарапова разказва, че след загубата си в четвъртфиналите на турнира в Пекин е получила съобщение от своя агент Макс Айзенбърд. В него пишело, че Григор Димитров искал телефонния й номер. "Погледнах телефона развълнувана, а мога ли да кажа и развълнувана? Прибрах го в джоба си, направих си десетминутното възстановяне на колелото, после 15 минути стречинг, докато моят треньор висеше на ухото ми и ми говореше за мача. Не го слушах, което не е нещо ново, защото Томас Хьогщед, който ми беше треньор по това време, след мач говори много повече, отколкото човек има нужда. Извадих телефона си и отново имах съобщение от Макс: "Григор Димитров иска номера ти." Защо две съобщения? Да не би Макс да мисли, че имам проблем с покритието в Пекин?"



Шарапова отговаря на съобщението с въпрос "Защо?", на което получава отговор: "Защо? Ти глупава ли си?. В този момент тя решава да провери българския тенисист в "Гугъл", за да разбере дали изобщо е пълнолетен. "21. Само. Казах на Макс да му даде имейла ми."

"Спомних си как съм забелязвала едно дете да се разхожда из "Уимбълдън", високо, слабичко, с вид, който казва: "Знам, че изглежда добре". Спомням си, че казах на треньора ми; "Добре, че не е от моето поколение, защото би било опасно. Опасно разсейващо."

Двамата си разменят няколко съобщения, преди тя да му даде своя номер. Съобщенията са се превърнали в разговори, разговорите във видеочатове в "Скайп". "Беше простичко и истинско. Не се замислях твърде много, докато след един от нашите разговори по телефона той не ми се обади пак и ми каза: "Извинявай, но ми липсваше гласът ти. Може ли да поговорим още няколко минути."

Разговорите им продължили, а майката на Шарапова ги наричала "терапевтични сеанси", защото след всеки от тях тя винаги била много усмихната. Двамата си общували от дистанция, докато една вечер Димитров не дошъл пред дома й с червени рози и огромно плюшено мече.

"Прекарахме доста време заедно следващите няколко седмици. След известно време той ме попита дали искам да сме гаджета. Хвана ме неподготвена. Не бях готова за нещо такова. Той каза, че ще изчака, докато съм готова. Погледнах го учудено и се запитах защо този красив мъж, който може да бъде с всяка, ще чака жена, която не е готова за връзка. Добре, казах аз, но не знам кога ще съм готова, може да минат месеци. Добре, отвърна ми той, ще те чакам, знам какво искам - искам теб."

За детето, което стана мъж

"Седмиците станаха месеци и нямаше нищо, което да ни спре", пише Шарапова. Тя споделя, че много обичала да гледа неговите мачове. "Гледах как расте, как триумфира, как претърпява разочарования, как се възстановява. Нагоре и надолу. Гледах го как се изкачва в ранлистата. Как от ужасни хотели край магистралата в Мадрид, които дори плъховете биха избегнали, стига до апартаменти в "Четирите сезона" в Париж, Карлайл и Ню Йорк."

"Гледах го как от дете, което не иска да даде малко повече пари за по-висока класа, когато лети за Австралия, се превръща в мъж, който се качва на борда на частен самолет, осигурен му от новия му приятел милиардер. Гледах го как израства като личност, която взима собствени решения. Гледах го как се превръща в мъж."



Според нея Димитров е изключително талантлив, притежава невероятни удари, а начинът, по който удря топката и се приплъзва дори на твърди кортове, е вдъхновяващ. "Той може да прави невероятни неща с тялото си. Това е дар, но в същото време и проклятие. То е част от него, той не иска просто да печели, но да изглежда красиво, когато го прави. Трябва да бъде перфектно, иначе изобщо не го иска."

Шарапова смята, че това, което на този етап различава Димитров от големите играчи, е неспособността да печели дори тогава, когато играта му не върви. "Това отличава великите играчи от добрите играчи. Добрите играчи печелят, когато всичко се получава. Великите играчи печелят, дори когато нищо не работи, когато мачът е грозен. Никой не може да играе страхотно всеки път. Въпросът е можеш ли да побеждаваш в лошите ти дни, когато се чувства като боклук и резервоарът е празен. На Григор му предстои да научи как да прави това."

За раздялата

Шарапова разказва, че двамата са се чули след епичния полуфинал на Димитров с Рафаел Надал на Australian Open. "Каза ми, че едно от най-лошите неща в живота е да имаш правилното нещо в грешния момент", разкрива руската тенисистка.

Тя споделя, че за нея емоционалният край на връзката им е дошъл една вечер преди "Уимбълдън" през 2015 г. Димитров беше достигнал до полуфиналите година по-рано, като детронира Анди Мъри пред погледа на кралското семейство, преди да отстъпи в оспорвана четирисетова битка с бъдещия шампион Новак Джокович.



"Той отвори една книга, в която "Уимбълдън" събира моменти от предишните турнири. Тихо прелистваше страниците, докато не попадна на моя снимка как гледам негов мач в ложата му. Погледна ме натъжен - мисля, че видях сълзи в очите му - и ми каза: "Виждаш ли това? Това значи всичко за мен. Да те виждам до майка ми в моята ложа." В този момент емоционалното привличане, с което се борех, стигна до своя край. Знаех, както и той знаеше, че не мога да бъда този човек в този етап от живота си", разказва Шарапова.

"Аз трябваше да съм фокусирана, да се подготвям за моите мачове, моите триумфи и поражения, в най-важния етап от кариерата ми. Гледах неговия мач онзи ден само защото бяха отпаднала рано онази година. Така че неговите хубави спомени за мен бяха лоши. Това, което значеше всичко за него, се случи само защото бях загубила. Както каза той, можеш да имаш правилното нещо, но да дойде в грешен момент."