1/13
Фотогалерия: Победното откриване на новия дом на "Атлетико" (Мадрид)
"Атлетико" (Мадрид) откри официално новия си стадион "Уанда метрополитано" с победа 1:0 над "Малага". След 51 години на "Висенте Калдерон" "дюшекчиите" се преместиха на новото съоръжение, което е приблизително на около 16 километра от стария стадион.
Mia san Bayern!Рейтинг: 2937 Неутрално
Х7бав стадион.Да си го ползват със здраве ;)МУ Пловдив Факултет по дентална медицина 4 курс
'ΕΡΕΒΟΣРейтинг: 4721 Неутрално
Честито ''Атлетико'' !Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
npm14532500Рейтинг: Неутрално
Славният Лидер Бойко Борисов е педераст, русороб, мафиот и гнусно, мазно лайно.