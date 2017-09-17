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Фотогалерия: Победното откриване на новия дом на "Атлетико" (Мадрид)

"Атлетико" (Мадрид) откри официално новия си стадион "Уанда метрополитано" с победа 1:0 над "Малага". След 51 години на "Висенте Калдерон" "дюшекчиите" се преместиха на новото съоръжение, което е приблизително на около 16 километра от стария стадион.