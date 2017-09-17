Фотогалерия: Победното откриване на новия дом на "Атлетико" (Мадрид)

 
"Атлетико" (Мадрид) откри официално новия си стадион "Уанда метрополитано" <a href="http://www.dnevnik.bg/sport/2017/09/16/3043225_grizman_donese_uspeh_na_atletiko_pri_premestvaneto_na/" target="_blank">с победа 1:0 над "Малага"</a>. След 51 години на "Висенте Калдерон" "дюшекчиите" се преместиха на новото съоръжение, което е приблизително на около 16 километра от стария стадион.

© Reuters

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"Атлетико" (Мадрид) откри официално новия си стадион "Уанда метрополитано" <a href="http://www.dnevnik.bg/sport/2017/09/16/3043225_grizman_donese_uspeh_na_atletiko_pri_premestvaneto_na/" target="_blank">с победа 1:0 над "Малага"</a>. След 51 години на "Висенте Калдерон" "дюшекчиите" се преместиха на новото съоръжение, което е приблизително на около 16 километра от стария стадион.
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Кралят на Испания Фелипе VI изгледа двубоя заедно с президента на "Атлетико" Енрике Сересо. Фелипе е голям фен на "дюшекчиите", а любовта му към тима датира от 1976 г., когато "Атлетико" печели финала за Купата срещу "Реал" (Сарагоса) с 1:0.
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Парашутист каца на терена на "Уанда метрополитано" минути преди началото на двубоя. Това беше само част от грандиозната програма по откриването.
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Феновете на "Атлетико" развяват огромен флаг с емблемата на клуба.
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Колоритен фен на "дюшекчиите" позира за снимка пред входа на "Уанда метрополитано".
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"Уанда метрополитано" беше закупен от "Атлетико" през 2013 г. Стадионът е построен между 1990 и 1993 г. за 45 млн. евро. Той е част от кандидатурата на Мадрид за домакин на световното първенство по лека атлетика през 1997 г. В крайна сметка форумът се провежда в Атина.
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"Ла Пейнета" (Гребенът - от испански), както е известен стадионът в миналото, остава да се ползва от общината на Мадрид. През 2004 г. той е затворен като част от мащабен проект за реконструкция и кандидатура на града за домакин на летните олимпийски игри през 2016 г., но Мадрид губи на последния кръг през 2009 г.
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"Атлетико" сключи договор с общината на Мадрид на 11 септември 2013 г. да купи "Ла Пейнета". От клуба обещаха да инвестират 240 млн. евро в реконструкцията на съоръжението, което вече има капацитет 67 703 места (третият най-голям в Испания след "Камп ноу" и "Сантяго Бернабеу" - бел. ред.)
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Името на новия стадион "Уанда метрополитано" е съчетание на настоящето и миналото. Китайският гигант "Уанда" плати, за да рекламира името си, докато метрополитано е уважение към историята и първия стадион, който "Атлетико" ползва (между 1923 и 1966 г.), преди да се премести на "Висенте Калдерон".
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Светлините изгасват и само пламъци в червено и бяло показват, че е време двата отбора да излязат на терена преди двубоя.
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Откриването на "Уанда метрополитано" беше съпроводено и с огромна заря.
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Феновете на "Атлетико" приветстват своите любимци при излизането им на терена.
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<a href="http://www.dnevnik.bg/sport/2017/06/04/2983021_verniiat_grizman_obiavi_che_ostava_v_atletiko/" target="_blank">Антоан Гризман</a> влезе в историята на клуба, като се превърна в първия голмайстор на "Уанда метрополитано".
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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на Mia san Bayern!
    Mia san Bayern!
    Рейтинг: 2937 Неутрално

    Х7бав стадион.Да си го ползват със здраве ;)

    МУ Пловдив Факултет по дентална медицина 4 курс
  2. 2 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
    'ΕΡΕΒΟΣ
    Рейтинг: 4721 Неутрално

    Честито ''Атлетико'' !

    Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
  3. 3 Профил на npm14532500
    npm14532500
    Рейтинг: Неутрално

    Славният Лидер Бойко Борисов е педераст, русороб, мафиот и гнусно, мазно лайно.





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