Електронните спортове - бизнес за милиарди, заплашен от сянката на уредените мачове и допинга

© Associated Press Електронните спортове привличат все по-голям интерес

Помните ли времето през 90-те години на миналия век, когато съществуваха компютърни клубове? Те бяха изпълнени с младежи, зомбирани от различни компютърни игри. Бурно развиващата се технологична ера промени много неща и компютърните клубове вече ги няма.

А компютърните игри? Достатъчно е да кажем, че заради огромния интерес през 2022 г. електронните спортове ще са част от официалната програма на азиатските игри в Китай.

Те набират все по-голяма популярност, а с това се увеличават и предизвикателствата пред тях. Електронните спортове вече носят всички характеристики на традиционния спорт - професионални играчи, големи наградни фондове, много почитатели. И разбира се са изправени пред същите предизвикателства - уреждане на мачове и дори допинг...

Бум пред компютрите

Разнообразието на електронните игри е огромно – от стратегии (DOTA 2, League of Legends, Heroes Of Storm и др.) през екшън игри - т.нар. шуутъри (Counter-Strike, Call of Duty) до футболни симулатори (FIFA, PES).

Една от най-познатите в България е футболната игра FIFA. По света водещите футболни клубове вече привличат силни играчи, за да имат добро представяне и в електронните състезания.

© Associated Press

Бързо развиващата се виртуална среда и превръщането ѝ в огромен бизнес притесняват директора на Лигата на електронните спортове (ESL) Ян Помер, че нещата може да излязат извън контрол. Според него има сериозна заплаха от проблеми с уреждане на мачове и допинг скандали сред състезателите.

Директорът на базираната в Кьолн организация предупреди от риск за вътрешни трусове в електронните спортове. Той не изключи появата на бъдещи скандали и призова за максимално внимание от властите в отделните страни.

"Ще имаме проблеми, ако САЩ и Европейският съюз си мислят, че не взимаме риска сериозно и развиваме тази млада индустрия по ефективен начин. Майк Тайсън веднъж каза: "Всеки е зает да си прави планове и тогава получава удар в лицето", каза Помер, цитиран от "Ройтерс".

Лъвският пай

На върха в класацията за най-големите наградни фондове от турнири стои DOTA 2. Наскоро Иван Бориславов Иванов стана първият български милионер от електронни спортове. 22-годишният състезател с псевдоним MinD_ContRoL стана световен шампион по DOTA 2 (съкратено от Defence Of The Ancients) с отбора Team Liquid.

© Associated Press

Във финала на най-големия турнир за видеоигри The International Иванов и неговите съотборници победиха китайците от Newbee с 3:0. Решителната битка в зала Key Arena беше наблюдавана от 17 000 души на живо и от над 5 милиона души в интернет.

Надпреварата беше с рекорден награден фонд - 25 милиона долара. За сравнение при първите две издания на надпреварата през 2011 и 2012 г., раздадените пари бяха по 1.6 милиона долара. Сега шампионите от Team Liquid спечелиха 11 милиона, от които на Иванов се полагат 2 милиона (след облагането с данъци).

Играчите в електронните спортове се радват на огромна фенска маса по света, най-вече сред тийнейджърите. Очакванията са интересът към видеоигрите през тази година да достигне 385.5 милиона зрители.

Опасност или необоснован страх

Скандали с уговорени мачове не липсват, но те са рядкост. Първият подобен случай с доживотна забрана беше през 2014 г., когато Arrow Gaming изгони двама малайзийски играчи (с псевдоними ddz и Lance) от своя отбор в DOTA 2. След обвинението двамата представиха фалшиви доказателства, но по-късно се признаха за виновни.

© Associated Press

Помер, който е бил спортен директор в баскетболната Бундеслига, разкрива, че електронните спортове са се превърнали в бизнес за милиарди долари с огромен пазар за залагане в Азия. "Потенциалните хора, които уреждат срещи, имат достатъчно пари, за да инвестират в електронните спортове. Над 90% от уредените двубои в класическия спорт са свързани със залагания, така че защо да бъде по-различно при виртуалния", заяви Помер.

Той допълва, че за момента в електронните спортове няма проблем с допинга. ESL прави чести проверки на състезателите от 2015 г., когато имаше бум в използването на адерал. Лекарството е психоактивно вещество, което стимулира централната нервна система и лекува ADHD - хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието.

Съоснователят на водещата общност (FACEIT) в електронните спортове Микеле Антисани смята, че темата за рисковете пред виртуалните игри не отговаря на действителността. "Имало е случаи, когато играчите са използвали вещества, за да повишат възможностите си, но нито един от тях не е доказателство за сериозен проблем в електронните спортове".

© Associated Press

23-годишният собственик на франчайза Immortals Ноа Уинстън е скептичен към необоснованите според него рискове в електронните игри. "Нямам притеснения около уреждането на мачове. В момента малко състезатели от най-високо ниво имат желание да захвърлят с лека ръка работа с годишна заплата 200-250 хиляди долара, в която могат да направят дългосрочна кариера".

Според Помер дори и голямата печалба не е застраховка, че елитните състезатели няма да се включат в уреждането на мачове.

"Не можете да си представите колко глупави могат да бъдат хората. Може би защото съм стар и съм адвокат, аз съм песимист за възможността да видим някой професионалист в уреждането на мачове (в електронните спортове) в следващите десет години", допълни директорът на ESL.