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Снимка на деня: Лионел Меси в свои води - сам срещу много

Звездата на "Барселона" Лионел Меси в обичайно положение - сам между много футболисти на съперника. Аржентинският нападател имаше важен принос за успеха с 2:0 срещу "Атлетик" (Билбао) като гост. Той вкара първия гол преди в добавеното време Паулиньо да удвои. Каталунците са начело с 28 точки след девет победи от десет мача в първенството. Те водят с четири пред "Валенсия" и с осем пред "Реал", който е с мач по-малко.