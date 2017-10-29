Снимка на деня: Лионел Меси в свои води - сам срещу много

 
Звездата на "Барселона" Лионел Меси в обичайно положение - сам между много футболисти на съперника. Аржентинският нападател имаше важен принос за <a href="http://www.dnevnik.bg/sport/2017/10/28/3068092_mesi_vduhnovi_barselona_za_trudna_pobeda_v_bilbao/" target="_blank">успеха с 2:0 срещу "Атлетик" (Билбао)</a> като гост. Той вкара първия гол преди в добавеното време Паулиньо да удвои. Каталунците са начело с 28 точки след девет победи от десет мача в първенството. Те водят с четири пред "Валенсия" и с осем пред "Реал", който е с мач по-малко.

© Reuters

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Дневник

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Коментари (3)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на tokkay
    tokkay
    Рейтинг: 1091 Неутрално

    Заради такива магьосници като него все още гледам футбол.

    No Pain No Gain
  2. 2 Профил на hamiltonf1
    hamiltonf1
    Рейтинг: 3847 Неутрално

    В убийствена форма е Лео....

  3. 3 Профил на Cassi
    Cassi
    Рейтинг: 4231 Любопитно

    Невероятният Меси.

    Джордж Бърнард Шоу: „Свободата значи отговорност. Ето защо мнозина се страхуват от нея”




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