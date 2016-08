Белгийци ловят книги вместо покемони

Вдъхновена от успеха на мобилното приложение Pokemon Go , директорка на основно училище в Белгия е разработила онлайн игра, в която потребителите търсят книги вместо покемони. За няколко седмици идеята й е привлякла десетки хиляди последователи, разказва "Ройтерс".Ако Pokemon Go използва GPS-а и камерата на смартфона, за да проследява къде в града има виртуални покемони, версията на Авлин Грегоар се казва "Chasseurs de livres" ("Ловци на книги") и се играе чрез група във "Фейсбук" със същото име Играчите пускат снимки и подсказки къде са скрили четивата а останалите се опитват да ги намерят. След като някой приключи с четенето, книгата се "освобождава" и отново може да бъде търсена."Един ден докато си подреждах библиотеката, осъзнах, че нямам достатъчно място за всичките си томове. Тъй като бях играла на Pokemon Go с децата си, ми хрумна да "пусна на свобода" книгите", обяснява Грегоар.Макар че е създадена само преди няколко седмици, в групата на директоркта във "Фейсбук" вече са се регистрирали над 40 000 души.Скритите томчета варират от детска литература до ужасите на Стивън Кинг. Книгите са разпръснати из цялата страна и обикновено са опаковани в прозрачни полиетиленови торбички, за да се предпазят от дъжда.Семейство Детурне от южния град Бодур разказва, че играта се е преврърнала в рутинна част от сутрешните им разходки. Досега те са открили една книга и са оставили още 4."Дъщеря ми казва, че е като да търсиш великденски яйца, само че с книги", споделя Джесика Детурне.След последната си разходка са получили съобщение във "Фейсбук", че някой е "уловил" две от книгите им.Сега Грегоар планира да превърне играта в мобилно приложение.