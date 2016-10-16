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16 окт 2016, 21:33

"Интерфакс": Американски безпилотен самолет е извършил разузнавателен полет над Крим

От Дневник
Последна промяна в 21:33 на 16 окт 2016, 1457 прочитания, 65 коментара
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Американски безпилотен самолет е извършил разузнавателен полет в близост до Крим, съобщава агенция "Интерфакс", като се позовава на данните за проследяване на полети на военни самолети. Апаратът е прелетял също така над територията на Украйна, като по всяка вероятност е проучвал наземната обстановката в Донбас.

Безпилотният самолет е излетял от авиобазата Сигонела в Сицилия и през цялото време е бил на височина около 15 км. При обратния полет, самолетът е минал над Молдова, Румъния, България и Гърция, информира БНР.

Според открити източници, този вид безпилотни самолети могат да патрулират във въздуха в продължение на 30 часа на височина от 15 до 18 хиляди метра.

През последните няколко седмици рязко се увеличи интензивността на полетите на американски шпионски самолети в близост до руски обекти, по-специално край бреговете на Крим, и на руските бази в Сирия, припомня "Интерфакс".

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