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16 окт 2016, 21:17

Черна гора арестува 20 сърби по подозрение за тероризъм в изборния ден

От Дневник
Последна промяна в 21:27 на 16 окт 2016, 608 прочитания, 11 коментара
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Прокуратурата в Черна гора обави, че групата граждани на Сърбия,задържана по подозрение за подготовка на въоръжени нападения след края на днешните парламентарни избори, е планирала също да арестува премиера Мило Джуканович, съобщава "Асошиейтед прес".

Директорът на черногорската полиция Славко Стоянович потвърди, че през нощта са били задържани 20 сръбски граждани и се издирва още един по подозрение в участие в престъпна организация и тероризъм.

Полицията подозира, че те са влезли в Черна гора с намерението да извършат въоръжени нападения срещу черногорски институции и представители на полицията и държавните органи, без да се изключва и възможността за нападение над държавни лидери.

Стоянович издаде писмено съобщение за арестите, след като в черногорските медии се появиха неофициални информации за подготвяни терористични нападения по време на днешните парламентарни избори в Черна гора.

В съобщение на специалната прокуратура се посочва, че групата е създала "престъпна организация" по-рано този месец с цел да "окаже въздействие върху законодателната и изпълнителна власт в Черна гора".

В съобщението се отбелязва, че групата е планирала въоръжено нападение срещу граждани, които вероятно ще се съберат пред сградата на паралмента след края на изборите, както и срещу полицаи. Групата планирала след това да щурмува сградата на парламента и да обяви победа на "някои политически партии".

Според прокурорите има подозрения, че планът на престъпната организация е включвал също да арестува премира Джуканович.

Черногорският министър на вътрешните работи Горан Данилович предупреди гражданите да останат по домовете си след оповестяване на изборните резултати, вместо за празнуват на улиците.

Призовавам всички политически партии, които участват в изборите, всички, които имат причина да празнуват, да останат вкъщи със семействата си, заяви Данилович.

Данилович, който е член на опозиционна партия, каза, че не е бил официално уведомен за арестите.
Съществуват опасения, че може да избухнат сблъсъци по улиците на Подгорица между поддръжници на опозицията и на правителството след обявяване на резултатите от изборите, отбелязва АП.

На днешните избори около 530 хиляди граждани с право на глас избират 81 депутати от 17 изборни листи.
Избирателните секции бяха отворени в 7 часа местно време (8 часа българско) и затвориха в 20 часа. Първите неофициални резултати се очаква да бъдат съобщени след 21 часа. В напрегнатата ситуация властите забраниха използването в страната на пприложенията Viber и WhatsApp.

Гласуването се следи от 2607 наблюдатели, от които 500 чуждестранни.

Главни съперници на тези избори са Демократичната партия на социалистите на премиера Мило Джуканович, която управлява от близо 25 години, и две опозиционни коалиции - Демократичен фронт и коалиция "Ключ".

Този вот е смятан за своеобразен референдум за и против членството в НАТО и Европейския съюз.

До 15 часа местно време на са гласували 48,21 процента от избирателите, според данни на Държавната избирателна комисия.

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