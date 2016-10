Месо в епруветка, или защо все повече компании правят заместители на бекона

Растителен хемоглобин, който имитира кръв, на изложение на стартъпа Impossible Foods в Калифорния



Хамбургер изцяло от растителни съставки, наподобяващи вкуса на месото



Съставки за създаване на "месо" от растителни продукти, включително протеинов гел



Уред за ферментация на дрожди за производство на растителен хемоглобин - легхемоглобин, срещащ се в бобовите култури



Няколко големи производители на месо в Северна Америка все повече се ориентират към растителни заместители на месото, за да увеличат печалбите си на фона на променящите се вкусове на потребителите и конкуренцията на стартъпите, които създават алтернативи на продукта, наподобяващи вкуса му, разказва "Ройтерс" Най-големият производител на продукти от пилешко месо в САЩ Tyson Foods Inc (TSN.N) неотдавна придоби 5% от акциите в Beyond Meat - компания, която създава продукти от растителни протеини, частично финансирана от Бил Гейтс.Други големи играчи като канадската Maple Leaf Foods Inc (MFI.TO) и германският производител на наденички Rügenwalder Mühle също увеличават продукцията на "месо", създадено от продукти като соя, грах и др. Причината са прогнози за по-голям растеж в печалбите от този сектор, отколкото от традиционните колбаси, филета и др."Този сектор търпи невероятно развитие в момента", обяснява Адам Гроган, старши вицепрезидент по маркетинг и иновации в MFI.TO. "Не смятаме, че тези продукти се различават от свинското и пилешкото. Разгледаме себе си на първо място като производители на протеини".Тази година продажбите в световен мащаб на заместителите на месото са стигнали до 4 млрд. долара или 42% ръст спрямо 2010 г.Официални данни показват, че консумацията на червено месо в САЩ трайно намалява от 70-те години на миналия век, за да се стигне до най-ниските регистрирани количества- 31.9 кг на човек за 2014 г. Но според американското министерство на земеделието търсенето може да се увеличи през следващото десетилетие заради увеличаването на производството и намаляването на цените.В световен мащаб консумацията на месо и морски дарове възлиза на 464 млн. тона за 2014 г. на фона на 10 милиона тона растителни заместители.Но сега месото може да изпадне в немилост заради нежеланието на все повече потребители да не се убиват животни, или от съображения, че вегетарианският хранителен режим е по-здравословен.Две трети от германците и 38% от американците най-малко веднъж в седмицата ядат постни ястия. Този тип хора са наричани още флексатарианци или полувегетарианци.Друго предизвикателство за традиционните производители на месни продукти са стартъпи, подпомагани от Силициевата долина, които в лаборатории разработват продукти, наподобяващи текстурата, аромата и вкуса на истинско месо."Ние не правим вегетариански, а съвсем истински бургери. Просто ги правим от растения", обяснява Селесте Холц-Шетингер, главният учен в лабораторията на Impossible Foods.Затова традиционни играчи като Maple Leaf вече отделят средства за собствени изследователски центрове за заместители на месото.На фона на спада в консумацията на месо в Германия производителят на наденички Rügenwalder Mühle през 2014 г. започва да предлага и негови алтернативи. Този сегмент, сред който има стоки като шницел от соя, сега носи 20% от годишните печалби на компанията (205 млн.евро). Плановете са делът на заместителите на месото в компанията да се удвои до 2020 г.Въпреки всичко заместителите на месото не са безопасна инвестиция. Вкусовете на потребителите могат отново да се променят, предупреждава Камила Стайс, анализатор от Lux Research. Тя допълва, че някои от алтернативите на животинските продукти се проивеждат от генномодифицирани култури, срещу които има сериозна съпротива.Цените на дребно на свинското и говеждото в САЩ през последната година са спаднали заради увеличаването на доставките, но въпреки това все още са относително стабилни, разказва Кевин Гриър, анализатор от Канада."Не смятам, че тези заместители на месото са нещо ново и вълнуващо. Ако искам хамбургер, ще си взема хамбургер, а не нещо, което имитира хамбургер", обобщава мъжът.