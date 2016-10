Живеете заедно, но нямате брак - как се нарича това?

Все повече хора живеят с интимния си партньор, без да сключват брак с него. Но тогава какъв им се пада той, пита изданието Science of Us . "Приятелка" или "приятел" звучи сякаш още сте подрастващи, а ако не сте женени, не можете да кажете "съпругът" или "съпругата". "Партньор" е приемливо, но се отнася по-скоро до общ бизнес, а не до семейство.Швеция идва на помощ – в шведския език вече има дума, която описва точно интимна връзка, в която двамата души делят жилището си, но нямат брак. Тя е "самбо" - смесица от samman ("заедно") и boende ("домакинство"), освен това има в новата си конотация индикира и една стъпка по-сериозна връзка от "приятеля/приятелката ми".Степенуването на интимните отношения е част от американската култура, но това явление още си няма име в английския език, обяснява за Science of Us Маркус Седерстрьом, докторант по шведска култура в Университета на Уисконсин-Мадисън. "Първо излизате заедно, после човекът се превръща в постоянния ви приятел или приятелка, после заживявате заедно. "Самбо" е именно тази стъпка."Освен това в шведския са се нароили нови думи и за друг тип отношения - särbo е интимен партньор, с когото не сте в едно домакинство, но приемате връзката си по-сериозно, отколкото ако просто сте "гаджета"; kombo е приятел и съквартирант едновременно, а mambo – родител, с когото живеете заедно.