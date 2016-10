Модни компании пренебрегват експлоатацията на бежанци в турски фабрики, показва доклад

"The first time you see a child hunched over a sewing machine in a hot, airless factory will never leave you." https://t.co/ariFqjXW1s

Детски труд, опасни условия и нищожно заплащане – пред това са изправени сирийските бежанци, работещи в индустрията за облекла в Турция.Това показва доклад на лондонската благотворителна организация Business and Human Rights Resource Centre, цитиран от агенция "Ройтерс". Организацията е проучила как 38 големи марки, които имат фабрики в Турция, защитават работниците си от експлоатация."Мнозинството от тях правят прекалено малко", категоричен е изпълнителният директор Фил Блумър. Докладът показва, че сирийците получават около половината от минималната работна заплата в Турция , че работодателите често ги уволняват след няколко дни работа, без да им платят изобщо, взимането на болнични застрашава работното им място и че подлежат по-тежки наказания за грешки, отколкото турските работници.Близо 3 млн. бежанци, от които над половината са непълнолетни, са избягали от Сирия в Турция. Много от тях работят нелегално във фабриките за облекла – индустрия, която снабдява Европа с обувки и дрехи на стойност 17 млрд. долара годишно.Разследване на "Ройтерс" тази година откри доказателства за сирийски деца , работещи при незаконни условия в турски фабрики.Материал на Би Би Си, излъчен по-рано тази седмица, откри че сирийски деца работят във фабрики на марката Marks & Spencer (M&S) и онлайн магазинa ASOS. Говорител на M&S коментира пред "Ройтерс" преди разследването на Би Би Си да бъде излъчено, че досега фирмата не е откривала доказателства за сирийски работници във фабриките си и че разкритията са много сериозни и неприемливи за компанията. От ASOS са отказали коментар.От Business and Human Rights Resource Centre уточняват, че много марки оправдават липсата си на действия спрямо експлоатацията, като отричат, че в снабдяването им работят бежанци. Едва 9 от 38-те проучени компании са признали, че са открили нерегистрирани сирийски бежанци във фабриките си – това са ASOS, C&A, H&M, KiK, LC Waikiki, Primark, New Look, NEXT и Otto Group.Макар войната в Сирия и съответно бежанския поток да започнаха преди пет години, бежанците в Турция получиха правото да работят едва по-рано тази година. Въпреки това работодателите предпочитат това да се случва незаконно, за да им плащат по-малко.ASOS, C&A, Esprit, GAP, Inditex, LC Waikiki, Mothercare, New Look, Otto Group, Primark, Tesco, Tchibo и White Stuff са уведомили снабдителите си, че трябва да съдействат на работниците да получат разрешения за работа."Това е добър знак, като имаме предвид, че преди много марки поддържаха политика на "нулева толерантност" спрямо нерегистрираните бежанци и това водеше до уволнението им – най-лошия възможен изход", твърди организацията.Шест компании не са отговорили на въпросите - Gerry Weber, Lidl, Mexx, New Yorker, River Island и Sainsbury's, добавят изследователите.