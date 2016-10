Doing Business 2017: В България стана по-трудно за бизнеса

България продължава да слиза в световната класация за оценка на бизнес средата Doing Business и в новия доклад тя е на 39-о място или с с две позиции по-ниско от миналотогодишното място.Според показателя на използвания индекс Унгария е след България на 41-о място. Тази година Румъния е на позиция 36, Чехия – на 27 и Полша – на 24.Данните са спрямо юни 2016г. и от тях се вижда, че по показателите "Получаване на разрешително за строеж", "Регистриране на собственост" и "Спазване на договори" страната е на същата позиция като през 2014г. Отчетливо по-трудно спрямо 2013г. е станало получаването на кредит и няма промяна спрямо 2013г. при плащане на данъци и уреждане на несъстоятелност.Няма промяна и в категориятаспрямо 2010г. Процедурата не е от най-сложните и скъпи в света, но въпреки това в Doing Business 2017 България е на 82-о място от 190 държави, докато в миналогодишния доклад е била на 78-о. Сега близко до нас е Чехия (81), докато Полша е доста по-зле на място 107. Унгария е на място 75, Словакия – на 68, Румъния на 62, а Гърция – на 56.По този показател Нова Зеландия е №1, но там фирма се регистрира и започва дейност след половин ден, а в България за това човек трябва да се занимава 23 дни.Отчетливо подобрение – скок с 6 позиции – има в категориятана бизнес обект. Но въпреки това България се изкачва само до 104-о място в света, включително защото за това се чака средно 130 дни.В района ни има далеч по-лоши постижения – в Унгария при същия брой процедури (6) проблемът се разрешава след цели 257 дни, което ѝ отрежда 120-о място. В Румъния макар да става за "само" 182 дни, се изискват 8 процедури и това запраща страната на 134-о място. Показателни са и разходите – в България за това отиват над 318% от средния доход на глава от населението, в Унгария е над три пъти по-евтино (93.9%), но в Румъния са стряскащите 561.1%.Спрямо 2016г. България слиза с една позиция за- до място 60. В съседна Гърция обаче това става несравнимо по-зле, според авторите на доклада от Световната банка, които са ѝ отделили 141-о място.В България е станало по-трудно и, защото страната слиза от 29 на 32 позиция. Там е и Чехия, Словакия е на 44-о място, Гърция – на 82-о, но Румъния е високо в класацията на 7-о място.Според Doing Business 2017 България е добър пример за– отрежда ѝ се 13-о място, но и тук има слизане с 3 позиции спрямо миналогодишния доклад. От споменаваните за сравнение държави от Източна и Югоизточна Европа никоя не е над позиция 42, а Унгария и Словакия са далеч назад на места 81 и 87.Точно обратното е, когато стане дума за– България се е изкачила в класацията от 85-о на 83-о място, но Румъния, например, е на 50-о, макар да се правят същите 14 плащания годишно. Причината се вижда в показателя "Време, което отнема плащането на данъци" - 453 часа в България и 161 часа в Румъния.В стандартния пример, приложен спрямо анализираните държави, в България регистрирането по ДДС е безплатно, но отнема 12 дни. Регистрирането на касов апарат струва до 200 лв и се чака до 7 дни.