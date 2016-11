On gold, Greenspan knew more than he let on. My biography of him is out in October! #TheManWhoKnew @jamesgrickards pic.twitter.com/cYqpYTyJW3

— Sebastian Mallaby (@scmallaby) June 3, 2016

Биография на бившия председател на Федералния резерв на САЩ Алън Грийнспан е "Бизнес книга на годината", обяви в. "Файненшъл таймс".The Man Who Knew е дело на Себастиан Малъби. Текстът му е първата биография, получаваща отличието, макар че автобиографията на Грийнспан, " Епоха на турбулентност " бе сред финалистите през 2007 г.Авторитетното издание и консултантската McKinsey дават наградата и премия от 30 000 паунда на авторите, които представят по завладяващ и развлекателен начин съвременния бизнес. Първият победител, през 2005 г., бе Томас Фридмън със "Светът е плосък" , а миналогодишният носител бе Мартин Форд с The Rise of the Robots.Останалите финалисти, всеки от които получава премия в размер на 10 000 паунда, са The Rise and Fall of American Growth на икономиста Робърт Гордън, What Works на Айрис Бонет, The 100-Year Life на Линда Гратън и Андрю Скот, Makers and Takers на Рана Фурухар и Alibaba на Дънкан Кларк.