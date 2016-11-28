Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Регистрация
Фотогалерия: Най-красивите селца на Франция (2)

Фотогалерия: Най-красивите селца на Франция (2)

За състоянието на синдикатите

За състоянието на синдикатите

Йорданеску подаде оставка след поредния провал на ЦСКА

Йорданеску подаде оставка след поредния провал на ЦСКА

28 ное 2016, 09:20

Силен трус с епицентър близо до Еверест разтърси Непал

От Дневник
Последна промяна в 09:20 на 28 ное 2016, 690 прочитания, 8 коментара
версия за печат
уголемяване на текст
смаляване на текст
По темата

Година след труса в Непал, бизнесмени и инженери съживяват страната - 05 ное

8 милиона души са засегнати от земетресението в Непал - 28 апр

Трус от 7.9 в Непал, има над 450 жертви и разрушения в три държави (обновена) - 25 апр

Земетресение с епицентър близо до връх Еверест разбуди хората в Непал, който все още не се е възстановил от разрушителния трус от миналата година, предаде Асошиейтед прес.

Геофизичният институт в САЩ определи магнитуда на труса на 5.4. Непалският сеизмологичен център съобщи, че епицентърът е бил на 120 км източно от столицата Катманду.

Полицията заяви, че няма съобщения за жертви и разрушения, но тъй като земетресението е било в отдалечени планински селища, ще мине време, преди да бъде събрана информация.

В Катманду жителите избягаха от домовете си.

При земетресението миналата година загинаха близо 9 хил. души и над 22 хил. бяха ранени.

Още от Свят

  • Зарче
Етикети
Търсене по избраните ключови думиТърсене
Реклама
От Капитал
Обяви за работа от Кариери
Какво е RSS?
RSS емисия за статиите от Свят Емисия за статиите от Свят
RSS емисия за коментари на статии от Свят Емисия за коментари на статии от Свят
Реклама
Към началотоКъм началото

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалГрадът.bgОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly

Дневник спазва етичния кодекс на българските медии.
© 2001 – 2016 Икономедиа АД съгласно Общи условия ново за ползване. Политика за бисквитките ново . Уеб разработка на Икономедиа + дизайн на Cog Graphics. Някои снимки © 2016 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.