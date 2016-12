Камион се вряза в коледен пазар в Берлин, има поне 9 жертви и над 50 ранени (на живо, видео)

Камион се вряза тази вечер в коледен пазар в Берлин

. По предварителна информация на полицията има поне 9 жертви и повече от 50 са ранени. Все още няма официална информация за причините - дали е нападение или катастрофа. Вътрешният министър на Берлин каза след 23 часа, че все още не е ясно и че не може да се каже дали е инцидент или атака. "Дневник" следи случващото се на живо.



20 декември



00:42 - Полският вестник "Газета виборча" цитира собственика на компанията Ариел

00:35 - Откритият в камиона мъртъв пътник е от полски произход, националността на заподозрения шофьор все още не е изяснена, цитира "Ройтерс" съобщение на полицията в Берлин.



00:20 - Берлинската полиция помоли в профила си в "Туитър", хората да заобикалят площада на инцидента и съобщи, че блокират в момента съседна улица за проверка на подозрителен обект.



00:18 - Белият дом осъжда "това, което прилича на терористична атака в Берлин", съобщи "Ройтерс".



00:07 - Германският външен министър Франк-Валтер

23:47 - Полицията в Берлин също обяви телефон за връзка за хората, които търсят информация - 030 54023 111

Please help us. Stay home and do not spread rumors. Follow us here for important information. #Breitscheidplatz