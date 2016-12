Противник на Китай ще оглави съвета за търговия на Тръмп

Фотограф: Carlos Barria

Икономист с твърда позиция против Китай ще оглави новосъздадения Съвет за национална търговия на САЩ, съобщи агенция "Ройтерс".Избраният за президент Доналд Тръмп ще назначи на поста Питър Наваро. Той е преподавател в University of California, Irvine (UCI) и автор на книгата и едноименния филм "Death by China: How America Lost its Manufacturing Base", които описват каква заплаха е Пекин за американската икономика Според преходния екип на Тръмп Наваро е "визионер", който "ще развие търговски политики , които ще намалят търговския ни дефицит, увеличат растежа ни и помогнат да се спре изчезването на работни места".Пекин следи внимателно назначенията на избрания за президент в опит да предвиди каква ще бъде политиката на новия държавен глава. "Сътрудничеството е единственият правилен избор", коментира говорителка на китайското външно министерство по повод избора на Наваро.Икономистът е против политиката на Вашингтон за "един Китай" и липсата на дипломатически отношения с Тайван. Наскоро Тръмп наруши тази политика , провеждайки телефонен разговор с президента на малката държава Цай Ингвен.Това бе първият подобен контакт, откакто президентът Джими Картър възприе политиката на "един Китай" през 1979 г.Въпреки това Наваро коментира въпроса за евентуално дипломатическо признаване на Тайван с думите "Няма нужда да дразним пандата излишно".