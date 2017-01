Вашингтон очаква над четвърт милион протестиращи на клетвата на Тръмп

Фотограф: В© Jonathan Ernst / Reuters

Вашингтон се подготвя да посрещне над четвърт милион протестиращи срещу избрания за президент Доналд Тръмп по време на встъпването му в длъжност.Полицията очаква близо 900 000 души – привърженици и опоненти на Тръмп, да дойдат в града за тържествената церемония, чиято кулминация ще бъде по време на клетвата на президента днес.Около 28 000 охранителни, километрични огради, бариери, барикади и камиони с пясък ще оформят коридор за сигурност, простиращ се на около 8 кв.км в центъра на Вашингтон, окръг Колумбия.Около 30 групи граждани организират протести и са получили разрешение да проведат демонстрациите си преди, по време или след клетвата на Тръмп , очаква се да има и неразрешени демонстрации, пише агенция "Ройтерс".Засега като основно опозиционно събитие се очертава, който се очаква да събере около 250 000 души. В знак на солидарност събитие ще има и в София, както и в стотици други градове.Организаторите уточняват, че целта не е да протестират единствено срещу избрания за президент, а да демонстрират решителност за защитата на правата на човека, да се борят против насилието, в защита на репродуктивните права, правата на работниците, имигрантите и LGBTQIA хората."Реториката на последния изборен цикъл обиди, демонизира и заплаши много от нас – имигранти с всякакъв статут; мюсюлмани и хора от други религии; хора, идентифициращи се като LGBTQIA; индианци; чернокожи и тъмнокожи; хора с увреждания; преживели сексуално насилие", пишат организаторите, сред които е и Глория Стайнъм.Подкрепа за инициативата изразиха хора на изкуството като Шер Изказванията на Тръмп по време на кампанията му обидиха и разгневиха много американци.Последният значим скандал бяха изтекли записи отпреди десет години, на които президентът разказва как е опитал да съблазни омъжена жена и споделя, че ако човек е богат, жените му позволяват всичко, включително да ги "сграбчва" за гениталиите Друга голяма групаи да блокира достъпа на публиката до церемонията, която се провежда на открито в центъра на Вашингтон."Планираме серия преки действия, които ще прекратят церемониите по клетвата и всички свързани с тях празненства – парадът, балът, каквото кажете. Планираме да парализираме и самия град чрез блокади и маршове, да спрем трафика и дори обществения транспорт".#Trump420 - група привърженици нана съратниците си в знак на протест срещу избрания от Тръмп главен прокурор – Джеф Сешънс, който е противник на узаконяването. Притежанието на малки дози трева е законно във Вашингтон, употребата ѝ на обществено място обаче не е.Под надслова, която зове за "политическа революция, борба срещу войната, милитаризма, расизма, антиимигрантската реторика и за правата на работниците", пише в. "Гардиън". По време на първичните избори тя подкрепяше Бърни Сандърс.Двудневната конференция, притеснени, че политиките на Тръмп може да нарушат Конституцията. Тя се организира от Lawyers for Good Government – неправителствена организация, създадена след изборите от адвокатката Трейси Фейт Лав, разказва в. "Гардиън".Благотворителниятцели да събере пари за инициативата за семейно планиране Planned Parenthood, чието финансиране може да бъде спряно от републиканците, които контролират и двете камари на Конгреса. Участничките в него ще тичат от Харлем в Ню Йорк до Вашингтон, където трябва да пристигнат в събота.Тридневният благотворителен фестивалвъв Вашингон и градове из цялата страна. Целта му ще бъде да събере средства за Американския съюз за граждански свободи (ACLU), съобщава електронното издание The Hill. В столицата ще се продават типичните за кампанията на Тръмп червени бейзболни шапки, но вместо Make America Great Again, надписът върху тях ще е What a Joke.