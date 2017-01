Клетвата на президента Тръмп (обобщение)

е следва два основни принципа: "

- Тръмп се закани, че ще ликвидира ислямския тероризъм по света, включително чрез кибервойна.



- Сред първите му действия бе подписване на

постигане на "мир чрез сила" като подсили армията, и премахне "провалените" търговски сделки, включително като напусна тихоокеанското търговско споразумение ТРР.



- Германският министър на икономиката Зигмар Габриел каза, че е чул националистически послания от Тръмп и страната му трябва да се подготви за нова икономическа стратегия, насочена към Азия.



- Администрацията на Тръмп ще елиминира Плана за климатични действия на Обама и други екологични инициативи, за да помогне на американския добив на петрол, газ и въглища. Така в следващите 7 години ще вдигна заплатите на работниците с общо 30 млрд долара и с увеличевите бюджетни приходи ще ремонтираме пътища, училища, мостове и обществена инфраструктура, се казва в съобщението на Белия дом.

NAFTA, освен ако Канада и Мексико - другите две страни в споразумението за свободна търговия, не се съгласят да предоговорят елементи от него. Отава и Мексико сити вече заявиха, че са готови ва преговори по договора.

19:58 С рокля, елече и дълги ръкавици в бледото "бебешко синьо" първата дама Мелания Тръмп напомняше на Джаки Кенеди, коментира "Ройтерс". Подобно на Хилъри Клинтън, и тя беше облечена от Ralph Lauren.

Дъщерята Иванка Тръмп, която притежава собствена модна линия, е в бял костюм на Oscar de la Renta

Приборите на президента Тръмп вече са подредени за официалния бал тази вечер в чест на встъпването в длъжност на 45-я президент. Семейство Тръмп ще присъства на 3 бала.



Това беше популистки манифест, коментира бивш консултант на Обама.

Симпатизанти на Тръмп аплодират словото му в Лондон.



18:55 Първи положи клетва вицепрезидентът Майк Пенс. По програма клетвата на Тръмп трябва да е точно в 12 часа местно време.

Прочване на ABC News/Washington Post показа тази седмица, че само 40% от американците се отнасят благосклонно към Тръмп. Никой не е бил с по-нисък стартов рейтинг от 1977г. насам.

18:40 По традиция като нов президент Тръмп пренощува в официалния дом за гости на Белия дом. В момента, в който семейства Обама и Тръмп напуснаха резиденцията на президента след сутрешния чай, започна трескаво изнасяне на вещите на 44-я и нанасянето на тези на 45-я президент. За 5-6 часа тазе трескава логистична операция трябва да приключи и към 17-18 часа местно време икономът на Белия дом да посрещне Тръмп с думите "Господин президент, добре дошли в новия си дом!".

18:40 Сутринта в 7:30 Тръмп написа в профила си в "Туитър": "Всичко започва днес! Ще се видим в 11 часа на полагането на клетва. ДВИЖЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА - ЗАПОЧВА РАБОТАТА!"

18:37 Във Вашингтон са пристигнали близо 900 хиляди души, включително участници в протести, някои от които опитаха да се оковат и да препречат един от входовете към церемонията, на друго в столицата маскирани започнаха да трошат витрини на заведение за бързо хранене.

18:30 Доналд Тръмп последен заема мястото си на трибуната.

Президентските двойки - отиващата си на Барак Обама и пристигащата на Доналд Тръмп, пиха чай в Белия дом преди да се отправят към Капитолия за полагането на клетва.



18:29 Церемонията се бойкотира от над 50 конгресмени демократи, които по този начин демонстрират срещу изказвания и позиции на Тръмп. Хилъри Клинтън, която спечели близо 3 милиона гласа повече от т.нар. народен вот, но изгуби в гласовете на Избирателната колегия, присъства.

18:27 Президентът Барак Обама пристигна последен на церемонията, на която присъстват още предшествениците му Джордож Уокър Буш, Бил Клинтън и Джими Картър.

18:20 Почти целият елит на САЩ се е събрал на трибуните пред Капитолия - сградата на американския парламент, а пред нея стотици хиляди обикновени американци очакват встъпването в длъжност на новия президент и първото му слово.

Президентът Тръмп изказа благодарност на Хилъри Клинтън, че му е била опонент и че е уважила встъпването му в длъжност днес. На официалния обяд в Капитолия, където тя присъстваше (както и на полагането на клетва) той призова всички в Ротондата да станат на крака и продължително да я аплодират.В социалните мрежи вече се появиха пародии-сравнения на пасажи от речта на Тръмп с тази на Бейн, злодеят от комиксите за Батман., каза в президентското си слово Доналд Тръмп. Героят на DC Comics казва в екранизацията:На няколко преки от мястото за тържествения парад в чест на новия президент продължават сблъсъците между полиция и около 500 протестиращи. Арестуваните са над 95.Германия трябва да подготви нова икономическа стратегия, насочена към Азия, ако новата администрация във Вашингтон започне търговска война с Китай, заяви вицеканцлерът Зигмар Габриел. "Днес чухме много силни националистически тонове. Мисля,че трябва да се подготвим за тежко пътуване", коментира Габриел речта на Доналд Тръмп. Европа и Германия трябва да стоят единни, "за да защитим интересите си", добави министърът на икономиката.Относно търговските отношения новият президент повтаря обещанието си да изтегли САЩ от споразумението за партньорство в тихоокеанския регион (ТРР), както и закана за прекратяване на участието вИзразът "винаги сме щастливи, когато старите врагове стават съюзници", се свързва от медиите с обещанията му за по-топли отношения с Русия и изместването на споделените ценности на заден план за сметка на общи интереси в сигурността и икономиката.В първата си президентска позиция по външната политика, публикувана на сайта на Белия дом, Тръмп повтаря обещанията си от предизборната кампания да постигне "мир чрез сила" като подсили армията, разгроми "радикалните ислямски терористични групировки", включително "като започнем кибервойна", и премахне "провалените" търговски сделки. В текста, който не е много по-различен от предизборните му речи, няма подробности как новата администрация възнамерява да постигне изброеното.В първото съобщение на сайта на Белия дом от новата администрация се осъжда "антиполицейската атмосфера" в САЩ и се отправя призив за повече представители на органите на реда и повече полицейска дейност.В текста се завявява още, че. "Страната ни повече от всякога се нуждае от повече прилагане на закона, повече ангажираност с обществото, повече ефективни полицейски действия." През това време президентът участва в официален обяд в Ротондата на Конгреса.В кратката си реч в "Андрюс" Барак Обама говори в дух, противоположен на мрачния тон от речта на новия президент: "В цялата работа, с която се заехме, не ни водеше сляп оптимизъм. Не ставаше дума за наивност. Това не бе пренебрегване на всички предизвикателства пред Америка. Това бе надеждата, изправена пред трудностите, надеждата пред лицето на несигурността."Полицията във Вашингтон съобщава за "множество арести" след като протести срещу встъпването на Тръмп в длъжност преминаха в сблъсъци, палежи и координирани атаки срещу полицейски коли. Срещу участващите в безредици са използвани лютив спрей и други устройства, допълва съобщението, според което има и двама леко ранени полицаи.Папа Франциск призова президента Тръмп да се ръководи от морални ценности и да се грижи за бедните, нуждаещите се и изхвърлените от обществото. "Моля се решенията ви да се ръководят от богатите духовни и етични ценности, формирали историята на американския народ и от ангажираността на вашата страна с подкрепа на човешкото достойноство и свободата по света".Според говорителя на президента той е подписал формално номинации на своята администрация, както ив обкръжението на семейството и лидерите на САЩ. Съдържанието им обаче засега не е известно. В кампанията си той обещаваше веднага да спре действието на здравната програма "Обамакеър", да нареди строителство на стена по границата с Мексико и да започне предоговаряне на споразумението NAFTA за свободна търговия с Канада и Мексико.Ние бяхме лицето и понякога гласа ви, но никога не е било заради нас, а заради вас, добави вече бившият президент.В краткото си прощално слово Обама каза: "И преди към казвал, но ще го повторя. Когато поехме на това пътуване, вярвахме в американския народ и способността му заедно да променим тази страна - не отгоре надолу, а отдоле нагоре. Посрещнаха ни скептично, имаше институции, власти и привилегии, прекалено дълбоко окопали се. И въпреки това, всички вие се събрахте от малки и големи градове и решихте да повярвате. Звънихте по телефона, обикаляхте от врата на врата, научихте родителите си да произнасят правилно името Барак Обама...В база "Андрюс" семейство Обама бе изпратено от свои служители и привърженици с продължителни възторжени възгласи и скандирания Yes we can! - девизът, с който той спечели изборите през 2008г. При вида на възторженото множество и изпълнението на химна Мишел Обама, която се държа спокойно през цялата церемония, се разплака.Семейство Обама отпътува за военно-въздушната база "Андрюс", където самолет ще ги откара до Палм Спрингс, щаща Калифорния.Президентът Тръмп и досегашният държавен глава Барак Обама преминаха през Капитолия към западната фасада, пред която е кацнал официалният президентски хеликоптер Marine One, с който 44-ят президентна САЩ ще отпътува от Вашингтон.Първите коментари за речта на Тръмп са, че тя е била много емоционална, но и една от най-радикалните в модерната история и напомняща много повече на продължаване на предизборната му кампания. Нямаше и дума на благодарност към Хилъри Клинтън за това, че състезанието през последните 18 месеца е било именно такова. Неговата съветничка Келиан Конуей припомни, че словото е било много плътно придържащо се към разбиранията на президента и че е демонстрирало, че нито за миг той не забравя благодарение на кого днес е станал президент.Церемонията пред Капитолия приключи, следва шествие на новия президент към Белия дом, намиращ се на по-малко от 3 километра, и парад пред трибуната, издигната пред резиденцията.След приветствията и пожеланията на религиозни лидери бе изпълнен националният химн на САЩ. Той бе изпят от Джаки Иванчо, известна от участие в песенен риалити формат. На предишната церемония за втория мандат на Обама химна изпя Бейонсе. Множество известни звезди в САЩ отказаха да участват в церемонията и концертите."Няма значение дали сме бели, чернокожи или мургави - ние всички кървим като патриоти, добави Тръмп. Вашите мечти ще очертаят американската мечта. Днес заедно можем да направим Америка силна, богата, горда, сигурна отново и всички ще направим Америка отново велика! Бог да пази Америка!" каза 45-ят президент в заключение.Трябва да спрем да се оплакваме и нищо да не правим. Свърши времето за празни приказки. Настъпи времето за действия. Не позволявайте никой да ви казва, че нещо не може да стане - нищо не може да се противопостави на духа и силата на Америка, ще просперираме отново!Тръмп се закани, че ще ликвидира ислямския тероризъм по света и ще изисква лоялност от чужденците, идващи в страната, защото така и американците ще преоткрият собствената си лоялност.Ще следваме два основни принципа: "Трябва да защитим границите си, печалбите да отиват при нашите семейства, да не ни крадат работните места.Америка ще започне отново да печели, както никога досега! Ще си върнем работните места, границите, богатството и мечтите!В словото се новият президент за пореден път нападна изнасянето на бизнес в чужбина, похарчването на трилиони и трилиони долари, докато американската инфраструктура гние и се разпада; докато богатите печелят, една по една фабриките затварят и милиони и милиони работниците са изоставяни; средната класа е смазана, докато печалбите се преразпределят по други държави.Тръмп продължи да описва Америка като "касапница", с почти апокалиптични картини на пустеещи предприятия, младежи, които не могат да с ипозволят да учат и масово насилие по улиците.Въпросът е не дали властта е на народа, а дали се контролира от народа. 20 януари 2017г. е денят, в който властта се връща при вас, никой няма повече да бъде забравен. Вие станахте част от движение, каквото светът не е виждал досега. В центъра му стои убеждението, че държавата съществува, за да служи на гражданите и децата си. Това е са справедливи искания на избирателите и народа.Новият президент продължи със серия остри критики към елита, политиците, Вашингтон, които се облогодетелствали, докато обикновените семейства и хора живеят в затруднения. "Този момент принадлежи на вас, на всички, събрали се и гледащи в цяла Америка. Това е нашият ден. САЩ е вашата страна!"Тръмп започна словото си с благодарност към всички, подкрепили го, и света и обеща началото на голяма промяна. Днес започваме не просто предаване на властта, а предаване на властта от Вашингтон обратно на вас, народа, каза Тръмп.Клетвата на Доналд Тръмп е пред Джон Робърт, председател на Върховния съд на САЩ. САЩ имат нов президент, в този момент мандатът на демократа Барак Обама приключи и започнаха четирите години на републиканеца Тръмп.