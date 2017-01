"Алтернативни факти", или Тръмп като властелин от роман на Оруел

Фотограф: Carlos Barria

"Алтернативни факти.



Тази статия е част от темата "първите сто дни от президентството на Доналд Тръмп".

Това изписва англоезичната версия на "Уикипедия" при търсене на фразата "алтернативни факти" - един потресаващ неологизъм, който описва отношението на новия американски президент Доналд Тръмп и администрацията му към реалността.Всичко започна с една снимка , която очевидно подразни Тръмп и екипа му – сравнение между това колко души са дошли на неговото полагане на клетва в петък и на церемонията по встъпване в длъжност на президента Барак Обама през 2009 г.Първият чернокож президент на САЩ събра близо 1.8 млн. души, докато на тържествата в петък бяха дошли няколкостотин хиляди.Предвид факта, че Вашингтон е крепост на демократите, това е разбираемо, но разпространението на снимката не зарадва Белия дом.В първата си пресконференция говорителят на институцията Шон Спайсър заяви "Това бе най-голямата тълпа на полагане на клетва в историята, точка" и отказа да отговаря на въпроси на репортерите.Откровената лъжа разпали скандала още повече и когато съветничката на Тръмп Келиан Конуей бе попитана защо прессекретарят на Белия дом лъже, тя заяви, че той просто е дал на репортерите "алтернативни факти", защото нямало начин да се измерят тълпите.Това е само поредният епизод от враждата между Доналд Тръмп и сериозните медии . Той свикна да нарича "фалшиви новини" всяка информация, която не му харесва; отказа да отговаря на въпроси на CNN, която съобщи, че разузнаването разследва дали Москва има компрометираща информация за него.Ръководителят на администрацията на президента – Райнс Прибъс, заяви пред Fox News, че ще се бори "със зъби и нокти" срещу медиите, които опитват да "делегитимират" Тръмп.Уклончивите, подменени и понякога просто грешни изказвания на президента по време на кампанията принудиха в."Гардиън" да създаде седмична рубрика специално за лъжите му, а в."Ню Йорк таймс" редовно публикува проверка на фактите, обявени от него."Стратегията му очевидно предполагаше, че общественото недоволство от мейнстрийм журналистиката (което Тръмп с радост разпали) отваря място той да пробута собствената си версия на реалността, без да се придържа към фактите.Както редовно ни напомнят Тръмп и привържениците му, каквото и да е направил по време на кампанията, той успя да спечели . Най-пламенните му поддръжници обожават нападките към медиите. Техните оплаквания и агресивната проверка на фактите се превърнаха в коз за Тръмп – той ги изкара мрънкане на прекалено привилегированото население на вашингтонската върхушка", пише Джим Рутенберг в " Ню Йорк таймс ".В същото време по време на цялата кампания авторитетните големи медии просто не можаха да реагират адекватно на стратегията на Тръмп и така и не можаха да повярват, че е възможно той да бъде избран.За разлика от всички останали политици, бизнесменът се превърна в медия сам по себе си, коментира Емили Бел – директорът на Tow Center for Digital Journalism. "Тръмп вижда себе си не само като опозиция на пресата, а като неин конкурент", казва Бел. Главният му стратег Стивън Банън доскоро бе главен редактор на крайнодесния сайт Breitbart News. Зетят му и съветник в Белия дом Джаред Къшнър притежава The New York Observer.Политическите пристрастия на отделните медии, контекстът и редакционната политика влияят върху това как бива отразяван президентът Тръмп.Но когато обект на спор станат очевидни факти (като например какъв е броят на присъстващите на клетвата му, което лесно може да бъде проверено), това означава навлизане в един оруелски свят, в който фактът се оценява не по това дали е доказуем, а по това дали харесва на аудиторията."Срещал съм хора, които са абсолютно убедени, че икономическите данни са манипулирани, за да подобрят имиджа на дадено управление. Но администрацията на Тръмп е първата, която експлицитно заявява, че може и има право да замени фактите с нещо по-удобно, което не съществува в реалността", сочи Ерик Шърман в текст за " Форбс ".Ако според Тръмп пресконференциите служат, за да се кара на медиите, ако наместниците му смятат, че пресата трябва да бъде закрита, то репортерите трябва да започнат да отразяват дейността му по свои правила, смята Джак Шафър от " Политико ".Политическите репортери, пише той, трябва да действат все едно са във "военна зона – където мъглата пречи на събирането на надеждна информация директно от бойците, а задачата е въпрос на живот и смърт".Шафър припомня, че освен официалната позиция на Белия дом, репортерите могат да се преориентират към различните правителствени агенции и висши републиканци, могат и да проучат купищата спорни назначения и конфликтите на интереси на управлението на Тръмп."Те могат да нанесат доста щети, без да имат нужда от потвърждението или сътрудничеството на администрацията на президента", сочи той.Същата позиция зае и редакцията на авторитетното издание Columbia Journalism Review, публикувайки отворено писмо до Доналд Тръмп, което завърши със следните думи:"В най-добрия случай, Вие ще заемате тази длъжност осем години. Ние сме тук от създаването на републиката и ролята ни в тази велика демокрация бе утвърждавана и подсилвана отново, отново и отново. Вие ни принудихте да премислим фундаменталните въпроси за това кои сме и за какво сме. За това Ви благодарим."