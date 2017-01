Тръмп предизвика хаос в имиграционната система и по границите на САЩ

Хосеин Хошбакти изтрива сълзите си докато разказва на журналистите на международното летище в Лос Анжелис за брат си от Иран, който притежава зелена карта за законно пребиваване и работа в САЩ, засегнат от забраната на Тръмп.Hossein Khoshbakhty wipes tears from his eyes while speaking during an interview about his Iranian brother, a U.S. Green Card holder effected by the travel ban at Los Angeles International Airport (LAX) in Los Angeles, California,