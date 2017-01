Френската школа INSEAD за втора година оглави MBA класацията на "Файненшъл таймс"

Our MBA graduates are on top of the world! @marinabaysands Congratulations to the MBA Class of December 2016! #INSEADGrad pic.twitter.com/taJpuwD6zw

Френската бизнес школа INSEAD за втора поредна година оглави глобалната класация за магистратури по бизнес администрация (MBA) на в. "Файненшъл таймс" ( Financial Times ).Университетът е забележителен заради факта, че програмата му е едногодишна вместо двугодишна и разнообразната си и широка мрежа от алумни.95% от студентите му в двата постоянни кампуса – във Франция и Сингапур, идват от чужбина.На второ място е Stanford Graduate School of Business, който се издигна от пето до второ място, Wharton School of the University of Pennsylvania зае третото, а на пето се изкачи Judge Business School at the University of Cambridge Те изместиха традиционните първенци Harvard Business School (4-то място) London Business School (LBS) (6-то място) и MIT Sloan School of Management (13-о място).51 от всички 100 класирани университети са американски, докато канадските губят позиции – те са само три в сравнение с пет миналата година. По три школи от Австралия и Испания намират място в класацията.