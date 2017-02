"Фейсбук", "Гугъл" и медии започват борба с фалшивите новини във Франция

"Фейсбук", "Гугъл" и редица новинарски организации във Франция започват борба с "фалшивите новини" на фона на наближаващите президентските избори.Социалната мрежа ще работи с няколко водещи медии - агенция "Франс прес", телевизия BFM, L'Express, Le Monde, Libération, Franceinfo, France Médias Monde и 20 Minutes, за да гарантира, че платформата няма да послужи за разпространяване на лъжи, пише електронното издание The Verge."Фейсбук" ще подкрепи и наскоро започналата инициатива CrossCheck, финансирана от Google News Lab, чиято цел е да гарантира, че фалшивите новини ще бъдат бързо разпознавани и опровергавани.В нея участват общо 17 френски медии, които работят заедно с авторитетната неправителствена организация First Draft News.Социалната мрежа бе критикувана, че е останала пасивна, докато по време на президентската кампания в САЩ миналата година в социалните мрежи се разпространяваха " фалшиви новини ", имитиращи истински журналистически текстове.В отговор "Фейсбук" започна партньорство със Snopes , ABC News и Associated Press, които да съдействат за проверката на съдържание, маркирано като лъжливо.Миналия месец подобна инициатива стартира и в Германия , чиито власти се боят, че руски хакери могат да повлияят на предстоящите там парламентарни избори.Междувременно чешките власти създадоха държавна институция за борба с фалшивите новини.