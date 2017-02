Природозащитници ще се оплачат на ЕС за мръсния въздух в Полша

Четири организации за защита на околната среда заявиха днес, че ще изпратят в Европейската комисия жалба, в която обвиняват Полша в нарушаване на правните норми за контрол на замърсяването на въздуха. Полша и България са двете най-замърсени страни в 28-членния ЕС, отбелязва "Асошиейтед прес", цитирана от БТА.В много райони на Полша е регистрирано кризисно равнище на смог тази зима. Основната причина за замърсяването е, че хората използват нискокачествени въглища за отопление, а понякога дори горят пластмаса и други отпадъци в домашните си печки, които нямат филтри.Организациите ClientEarth, Greenpeace, The City is Ours и "Акция демокрация" обявиха плановете си на пресконференция във Варшава. Те казаха, че през следващата седмица ще съберат подписка за подкрепа от обществеността и на 17 февруари ще подадат жалба пред Европейската комисия.