Как да спасим мозъка си от социалните мрежи

Може би Доналд Тръмп е туитнал? Може би някой ми е харесал снимката? Може би някой е коментирал селфито ми в "Инстаграм"? Спим със смартфони до главите си, проверяваме ги още щом отворим очи, а вечер скролваме разсеяно в продължение на час, преди да заспим.Научните обосновки за съществуването на пристрастеност към социалните мрежи са все повече, а доказателствата са навсякъде около нас – пешеходците, забили носове в екраните си, семейните вечери, прекарани в туитване, документирането със селфи на всяка ежедневна дейност. "Вашингтон пост" дава пет съвета как да се откопчим от вредните навици.Мозъкът работи така, че е ненаситен на информация, обяснява невроученият Адам Газали от Калифорнийския университет в Сан Франциско. Социалните медии знаят това и изпращат нотификации за всичко, използвайки инстинктивния страх на мозъка да не пропусне нещо.Отговорът – изключете уведомленията и ограничете употребата на мобилни приложения до минимум. Вършете сериозна работа само на техника отпреди 2000-та година. Не влизайте във "Фейсбук" от работния си компютър, приберете телефона си, докато работите, шофирате или общувате с някого.Много е лесно да прочетете една статия, след нея още една, след нея още една... Консултантът за мобилни приложения и автор на книгата Hooked: How to Build Habit-Forming Products Нир Еял си забранява да чете каквото и да е веднага след като е излязло във фийда му – вместо това запазва статиите за по-късно и ги чете в свободното си време.Грешка е да използваме социалните мрежи за почивка от сериозната работа, предупреждава Газали. Далеч по-добре е просто да оставим ума си да се рее безпрепятствено.Определете часове, в които използването на социални мрежи е забранено – например на масата за вечеря или в спалнята. За родителите тази стъпка е особена важна, защото, възпитавайки себе си, те дават пример на децата си, казва психоложката от University of Southern California Уенди Ууд.В най-добрия случай ще можете да отделите определен час от деня или от седмицата, в който да наваксвате със социалните мрежи – стига само да предупредите приятелите си, че вече не сте на линия непрекъснато, и те да започнат да ви търсят по други канали.Напомняйте на себе си и близките си, че не е учтиво да игнорирате някого, за да зяпате в телефона си. Тази практика вече работи в някои заведения, които предлагат на посетителите да оставят смартфоните си на входа. Правилата спокойно могат да се включат и в офис културата.Социалните мрежи знаят колко време прекарват потребителите в тях и какво правят, така че са способни да предложат помощ на тези от тях, които имат обезпокоителни симптоми.За не толкова тежките случаи съществуват редица приложения, които "заключват" социалните мрежи след известно време, прекарано в тях, или пускат потребителя да ги използва само пет минути на час например.