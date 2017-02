Учен, боец и противник на Русия - новият съветник на Тръмп

Тръмп съобщи вчера, че бившият генерал от сухопътните войски Кийт Келог, който временно изпълняваше длъжността на съветник по националната сигурност, сега ще бъде началник на кабинета на съвета. Президентът заяви, че ще покани и Джон Болтън, бивш постоянен представител на САЩ в ООН, да работи с тях, но "в някакво друго качество".

Макмастър се занимава с наука и има креативно мислене.



Защитил е докторска степен по история в Университета на Северна Каролина и активно е участвал в изготвянето на стратегия за бъдещето на кадровия състав на сухопътните войски и подготовката му за участие във война.



Той е директор на Центъра на сухопътните войски за оперативна съвместимост - военен аналитичен център във Форт Юстис, щата Вирджиния.

Извън сухопътните войски Макмастър е най-известен с книгата си от 1997 г. "Неизпълнение на дълга" (Dereliction of Duty) - изключително



остро обвинение за грешките на американското правителство при воденето на войната във Виетнам



и анализ на "лъжите, довели до Виетнам", както се изразява той. Книгата му създава репутацията на човек, готов да казва истината на властта.

