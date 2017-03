Испания се бои какво ще стане, ако Брекзит прогони британците

Фотограф: Stringer/spain

С наближаване на Брекзит безпокойството е най-осезаемо по испанското крайбрежие Коста дел Сол, където живеят много британци. Какво ще се случи на икономиката, ако един ден се наложи чужденците да си тръгнат?Има поне две години дотогава, но Виолета Арагон Кореа вече е обзета от тревоги за имотния бизнес в Малага, когато Великобритания напусне Европейския съюз."Британците, които от най-дълго време са най-добрите ни чуждестранни клиенти, купуват все по-малко имоти в Испания след референдума", казва тя.отбелязва Кореа, която е генерален секретар на Асоциацията на строителните предприемачи за провинция Малага.Заедно с провинция Аликанте, Малага със своите 65 000 британци - от общо 300 000 в Испания - е най-големият в страната център на изселници от Великобритания.И докато британците все повече се безпокоят за последиците от Брекзит - било то отслабване на лирата, медицинско лечение, пенсии или пък заетост - местните общности в западната част на Коста дел Сол също ясно усещат страданието.допълва Арагон Кореа. Засега има конкретни данни само за Испания като цяло. Нотариалните актове и търговските регистри сочат, че британският дял от общите изкупувания на имоти от чужденци е спаднал от 24% през последното тримесечие на 2015 година до 16.4% през същия период на 2016 г.В град Михас, който може да се похвали с най-голямата британска общност от 11 500 регистрирани души, кметът Хуан Карлос Малдонадо предупреди за "земетресение" след вота за Брекзит. Първите трусове вече се усещат -След миналогодишния референдум за Брекзит британските продажби на къщи и апартаменти са скочили с 16.5%, отчита регионалната асоциация на мениджърите в имотния сектор."Политическата и икономическата несигурност тласка много британци към стъпка, която до неотдавна щеше да бъде напълно немислима - да продават апартаментите си в Малага", коментира ръководителят на браншовото сдружение Фернандо Пастор.Към момента всичко изглежда без промяна. Около 20 градуса по Целзий, "гири" ("guiris") - както местните наричат туристите, изселниците и имигрантите от богатите северноевропейски страни - сеМного табели са на английски: "Fish&Chips", "BBQ", "Pint of Beer 1.40". На витрината на банка Caja Sur в градчето Беналмадена надпис гласи "Pleased to meet YOU" (Приятно ни е да ви посрещнем).Тревогите на местните търговци обаче бързо излизат на повърхността. Карло, собственик на бар на около 40 години, казва: "80% от клиентите ми са британци, Брекзит плаши не само тях, или пък брокерите на недвижими имоти, или съдържателите на ресторанти. Плаши всички, но най-вече търговците, които се страхуват за бъдещето."Такива опасения са разбираеми, както се има предвид каклекарски кабинети и адвокатски кантори, които се издържат от бизнес с "гири".Вестник "Сур", който се списва на английски език в Малага и има тираж от 50 000, е най-големият англоезичен вестник на европейския континент. Целият местен бизнес, бил той пекарни, погребални агенции или банки, се рекламира и общува на английски."Тревожа се как това ще се отрази на местната икономика", казва Малдонадо, кметът на Михас. "Жилищният туризъм е един от най-големите източници на богатство в района", допълва той.някакви неблагоприятни ефекти. Дори и с обезценяване на лирата след Брекзит, миналата година пътуващите британци са похарчили рекордните 16.25 млрд. евро в Испания. Това е с 13% повече спрямо 2015 година и е 21% от общите разходи на чуждестранни туристи в страната за миналата година.Една британска зона обаче - анклавът Гибралтар - е особено притеснена за бъдещето. Неотдавна главният министър на Гибралтар Фабиан Пикардо посети Брюксел, за да се опита да издейства специална спогодба за британските си граждани."Ситуацията на Гибралтар е уникална", посочва той. "Границата, която и без това не е достатъчно пропусклива, така че хората да имат по-лесен достъп да работните си места, след Брекзит пряко ще изложи на риск работата на 10 000 европейски граждани, които живеят в държава членка и работят в Гибралтар", уточнява градоначалникът.Междувременно Малдонадо и строителни предприемачи от Малага следват "План Б - лансират региона на международни изложения за туризъм и недвижими имоти по света. Арагон Кореа допълва, че сега най-вече скандинавците са на прицел като "заместител на британците" в бъдещето на района. /БТА