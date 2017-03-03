НАТО и Русия осъществиха първия от три години военен контакт на високо ниво

Председателят на Военния комитет на НАТО генерал Петър Павел и началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов разговаряха по телефона днес в първи подобен контакт на високо равнище след замразяването на отношенията на Алианса с Русия, предаде БТА.



НАТО взе решение едностранно да замрази отношенията през април 2014 г., като протест срещу анексирането на Крим, но запази контактите на ниво посланици и министри. Сега в съобщение на руското Министерство на отбраната се посочва, че разговорът се е състоял по инициатива на натовската страна.

В хода на разговора двамата са обсъдили проблеми на сигурността, перспективите за възстановяването на взаимодействието по военна линия, предотвратяването на инциденти и участието на представители на алианса в международни мероприятия, провеждани от руското министерство на отбраната.

Началникът на руския генерален щаб "привлече вниманието на събеседника си към нашите безпокойства, свързани със същественото засилване на военната активност на Североатлантическия съюз близо до руските граници, а също и с разгръщането на системата за предно базиране на Обединените въоръжени сили на НАТО", се посочва в съобщението.

Двете страни потвърдиха необходимостта от взаимни стъпки, насочени към намаляване на напрежението и към стабилизация на обстановката в Европа. Двамата генерали се договориха за продължаване на подобни контакти.