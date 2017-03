"Холандският Трюдо" е шансът на левите зелени да променят баланса

Йесе Ферас Клавер обаче намира своя най-голям източник на вдъхновение в лицето на Джон Фицджералд Кенеди, с когото има идентични инициали. До такава степен, че държи на бюрото си снимки на убития през 1963 г. в Далас американски президент и чаша с известния му цитат: "Един човек може да промени нещата и всеки трябва да опита".Същевременно поддръжниците му дават основание и за паралел с бившия американски президент Барак Обама. Тъй като името му се произнася по начин, близък до американското "Yes", холандците, които му симпатизират, използват фразата "Jesse we can", която напомня на някогашното мото на държавния глава на САЩ, "Yes, We Can" ("Да, ние можем"), пише "Ройтерс".Агенцията отбелязва, че когато Клавер поел лидерството на партията с малки сбирки с избиратели през май 2015 г., започнал срещите си с избиратели с камерни сбирки в апартаменти. Миналата седмица обаче той провел най-многолюдния митинг за цялата предизборна кампания, събирайки над 5000 души в концертна зала в Амстердам, които си платили за да влязат. Други пет хиляди гледали на живо във Фейсбук.