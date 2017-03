Историк откри загубения Акт за независимост на Литва в германския държавен архив

© Owned by Lietuvos nacionalinis muziejus (National Museum of Lithuania) 20-членният Съвет на Литва, който обявява независимостта ѝ през 1918 г.

Литовски историк е открил в Берлин Акта за независимост на Литва - много важен документ за балтийската държава, смятан за изгубен от десетилетия.

Професор Людас Мазилис разпространи снимка на документа, подписан на 16 февруари 1918 г. от 20-те членове на Съвета на Литвa. Съветът е създаден в края на Първата световна война с цел да бъде възстановена независимостта на страната от Русия.

Фотосът, заел веднага централно място сред новините в литовските онлайн издания и социалните мрежи, бе посрещнат с ентусиазъм, пише агенция "Франс прес", цитирана от БТА.

Копие от Акта за независимост, наричан също Законът от 16 февруари, се пази в германските дипломатически архиви в Берлин.

"Текстът на литовски лежеше до немскоезичния текст на документа, в същата папка", заяви по телефона пред АФП професор Мазилис. Той уточни пред Baltics News Service, че листът е бил сгънат на четири и това сигурно значи, че е изпратен по пощата до Берлин.

Вероятно става дума за едно от малкото оригинални копия на акта, смята президентът на Литва Далия Грибаускайте. Всички те бяха смятани за изгубени след края на Втората световна война.

"Това е радостна новина в навечерието на 100-годишния юбилей на независимостта", заяви Грибаускайте. Вътрешният министър Еймутис Мисюнас приветства този "исторически ден за всеки патриот" и заяви, че "връщането на акта е въпрос на чест".

Анексирана от Руската империя през 1795 г., Литва остава под нейна власт до Първата световна война въпреки неколкократните опити за революции. През 1915 г. Германия окупира западните части на империята и през 1917 г. опитва да установи там мрежа от "държави-марионетки", за които се надява, че ще се отделят от Русия и ще се сближат с Берлин.

© 140 ideas By Council of Lithuania - Scan from Maksimaitis, Mindaugas (2005). Lietuvos valstybės konstitucijų istorija (XX a. pirmoji pusė). Vilnius: Justitia. ISBN 9955-616-09-1., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1131465

Създаденият за тази цел Съвет на Литва обаче постановява, че отношенията с Германия ще зависят от това дали Берлин ще я признае.Той провъзгласява независимостта на Литва въпреки присъствието на германски войски на територията ѝ до есента на 1918 г.

С оглед значението на документа литовската компания MG Baltic, действаща в редица сектори - от търговията до недвижимите имоти, предложи преди месец един милион евро като награда за онзи, който го намери.

Професор Мазилис обаче отрече да се е ръководил от финансови мотиви в издирванията си. Той заяви, че е бил вдъхновен от наближаващия юбилей на страната.

"Реших да прегледам германските архиви и да водя доколко са достъпни, оказа се, че няма специални ограничения. Пратих имейл до германския държавен архив и обясних, че се интересувам от конкретна тема и период. Получих списък с материали, които ми препоръчваха да прегледам и това и направих. Отне ми два дни", разказва той, цитиран от сайта Delfi.