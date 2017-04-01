Евгений Евтушенко почина на 85 години

Руският поет Евгени Евтушенко почина в САЩ на 85-годишна възраст, съобщи ТАСС, като се позовава на неговия приятел Михаил Моргулис. Съгласно последната му воля, той ще бъде погребан в Переделкино край Москва.
Освен поет, Евтушенко е също писател, режисьор, сценарист, журналист и актьор.
Евтушенко става най-младият член на Писателския съюз на СССР, като влиза в него на двадесет години. Любопитен факт от неговия живот е, че има четири брака, като има петима синове от всички свои съпруги.
От 1952 година насам Евтушенко има 18 стихосбирки и два романа.
neutРейтинг: 11063 Неутрално
Голям талант, бог да го прости!In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
Милиционер за европейско развитие на БългарияРейтинг: 2281 Неутрално
Бог да го прости!Дали на Маркс наистина има живот или това е само една хипотенуза?
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5523 Неутрално
Бог да го прости .ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
B52Рейтинг: 1653 Неутрално
Брей, как си минава времето!?? На 85 станал бил човека.He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
Но стиховете му остават, вероятно доста повече от още 85 години,
ПП: Не бях чувал или чел, че живее в УСА!
chicago514Рейтинг: 15067 Неутрално
Бог да го прости.
chinaskiРейтинг: 1914 Неутрално
Хем дисидент, хем лоялен комунист се опитваше да бъде, ама предпочете в гадния капитализъм да живее, отколкото в разцъфващия комунизъм да вирее!!!
voykoРейтинг: 1880 Неутрално
Почивай в мир.
VirginРейтинг: 2235 Неутрално
Всъщност през 1991 г. предпочете да се махне от гадния капитализъм.
Последният от великото поколение на Ахмадулина, Вознесенски, Рождественски, Окуджава. През 60-те те са били истински звезди, пълнещи стадионите в СССР.
daamРейтинг: 9241 Неутрално
Бог да го прости!
Натътрузен десебар, слуга на БСПРейтинг: 1946 Неутрално
Махнал се е от гадния капитализъм и е отишъл в САЩ? Това дори за мурзилка е тъпо...
Няма шики-мики.
Mia san Bayern!Рейтинг: 2857 Неутрално
Пичивай в мир!!
ТsonkoooРейтинг: 1583 Неутрално
Безлични хора няма на света.
Като планети са те във нощта.
Сред другите планети и звезди
със нещо свое всяка там блести.
И ако някой тихо е живял,
незабелязано е плакал или пял,
сред хората — неразличим и мил —
с това и интересен той е бил.
Че всеки има своя тайнствен свят,
щастливи мигове, с които е богат,
и в този свят — най-труден, страшен час,
но неизвестен, неразбран от нас.
Умира ли човек зад своя праг,
умира с него първият му сняг;
целувка първа или първи бой —
със себе си отнася всичко той.
Остават книгите с вълшебен дар,
картинките, мостовете; макар
да помним дълго множество неща —
отишло си е нещо от света!
Безмилостен закон — от векове.
Не хора мрат, а цели светове.
И незабравили и радости, и грях,
какво ли всъщност знаехме за тях?
Какво ли знаем в земните си дни
за брата, за любимите жени?
Узнали всичко, колко ли неща
не знаем и за родния баща.
Умират хора… Няма път назад.
Невъзвратим е оня техен свят.
И ми се ще, дори при мисълта,
че няма път обратен, да крещя…
Евгений Евтушенко
дулеРейтинг: 662 Разстроено
Какво повече да каже?
Ако народът не може да смени правителството си, то в такъв случай правителството може да смени народа си.
Хакуна Матата !Рейтинг: 1755 Неутрално
Поклон пред паметта на един голям творецStupid people make me sick
klimentmРейтинг: 8838 Весело
дори и да умират не искатklimentm
те в Русия,
и бягат наделеч от злата орисия!
xaliРейтинг: 9196 Неутрално
* * *
Писна ти да бъдеш жив
там горе-дано да си щастлив.
Писна ти да се самосъжаляваш
чрез своите стихове
отговори да даваш.
Глас успял да бъде сговорчив
трептял, изливал стихове за родината
а собствената слава си презрял.