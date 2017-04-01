Евгений Евтушенко почина на 85 години

© Анелия Николова



Руският поет Евгени Евтушенко почина в САЩ на 85-годишна възраст, съобщи ТАСС, като се позовава на неговия приятел Михаил Моргулис. Съгласно последната му воля, той ще бъде погребан в Переделкино край Москва.
Освен поет, Евтушенко е също писател, режисьор, сценарист, журналист и актьор.


Евтушенко става най-младият член на Писателския съюз на СССР, като влиза в него на двадесет години. Любопитен факт от неговия живот е, че има четири брака, като има петима синове от всички свои съпруги.
От 1952 година насам Евтушенко има 18 стихосбирки и два романа.

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16 Коментара >

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Коментари (16)
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  1. 1 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 11063 Неутрално

    Голям талант, бог да го прости!

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  2. 2 Профил на Милиционер за европейско развитие на България
    Милиционер за европейско развитие на България
    Рейтинг: 2281 Неутрално

    Бог да го прости!

    Дали на Маркс наистина има живот или това е само една хипотенуза?
  3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5523 Неутрално

    Бог да го прости .

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  4. 4 Профил на B52
    B52
    Рейтинг: 1653 Неутрално

    Брей, как си минава времето!?? На 85 станал бил човека.

    Но стиховете му остават, вероятно доста повече от още 85 години,

    ПП: Не бях чувал или чел, че живее в УСА!

    He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
  5. 5 Профил на chicago514
    chicago514
    Рейтинг: 15067 Неутрално

    Бог да го прости.

  6. 6 Профил на chinaski
    chinaski
    Рейтинг: 1914 Неутрално

    Хем дисидент, хем лоялен комунист се опитваше да бъде, ама предпочете в гадния капитализъм да живее, отколкото в разцъфващия комунизъм да вирее!!!

  7. 7 Профил на voyko
    voyko
    Рейтинг: 1880 Неутрално

    Почивай в мир.

  8. 8 Профил на Virgin
    Virgin
    Рейтинг: 2235 Неутрално

    ... предпочете в гадния капитализъм да живее, отколкото в разцъфващия комунизъм да вирее!!!
    —цитат от коментар 6 на chinaski

    Всъщност през 1991 г. предпочете да се махне от гадния капитализъм.
    Последният от великото поколение на Ахмадулина, Вознесенски, Рождественски, Окуд­жава. През 60-те те са били истински звезди, пълнещи стадионите в СССР.

  9. 9 Профил на daam
    daam
    Рейтинг: 9241 Неутрално

    Бог да го прости!

  10. 10 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
    Натътрузен десебар, слуга на БСП
    Рейтинг: 1946 Неутрално

    Всъщност през 1991 г. предпочете да се махне от гадния капитализъм.
    —цитат от коментар 8 на Virgin

    Махнал се е от гадния капитализъм и е отишъл в САЩ? Това дори за мурзилка е тъпо...

    Няма шики-мики.
  11. 11 Профил на Mia san Bayern!
    Mia san Bayern!
    Рейтинг: 2857 Неутрално

    Пичивай в мир!!

  12. 12 Профил на Тsonkooo
    Тsonkooo
    Рейтинг: 1583 Неутрално

    Безлични хора няма на света.
    Като планети са те във нощта.
    Сред другите планети и звезди
    със нещо свое всяка там блести.

    И ако някой тихо е живял,
    незабелязано е плакал или пял,
    сред хората — неразличим и мил —
    с това и интересен той е бил.

    Че всеки има своя тайнствен свят,
    щастливи мигове, с които е богат,
    и в този свят — най-труден, страшен час,
    но неизвестен, неразбран от нас.

    Умира ли човек зад своя праг,
    умира с него първият му сняг;
    целувка първа или първи бой —
    със себе си отнася всичко той.

    Остават книгите с вълшебен дар,
    картинките, мостовете; макар
    да помним дълго множество неща —
    отишло си е нещо от света!

    Безмилостен закон — от векове.
    Не хора мрат, а цели светове.
    И незабравили и радости, и грях,
    какво ли всъщност знаехме за тях?

    Какво ли знаем в земните си дни
    за брата, за любимите жени?
    Узнали всичко, колко ли неща
    не знаем и за родния баща.

    Умират хора… Няма път назад.
    Невъзвратим е оня техен свят.
    И ми се ще, дори при мисълта,
    че няма път обратен, да крещя…

    Евгений Евтушенко

  13. 13 Профил на дуле
    дуле
    Рейтинг: 662 Разстроено

    И ми се ще, дори при мисълта,че няма път обратен, да крещя…
    —цитат от коментар 12 на Тsonkooo

    Какво повече да каже?

    Ако народът не може да смени правителството си, то в такъв случай правителството може да смени народа си.
  14. 14 Профил на Хакуна Матата !
    Хакуна Матата !
    Рейтинг: 1755 Неутрално

    Поклон пред паметта на един голям творец

    Stupid people make me sick
  15. 15 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 8838 Весело

    дори и да умират не искат

    те в Русия,

    и бягат наделеч от злата орисия!

    klimentm
  16. 16 Профил на xali
    xali
    Рейтинг: 9196 Неутрално

    * * *
    Писна ти да бъдеш жив
    там горе-дано да си щастлив.
    Писна ти да се самосъжаляваш
    чрез своите стихове
    отговори да даваш.
    Глас успял да бъде сговорчив
    трептял, изливал стихове за родината
    а собствената слава си презрял.



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