Евгений Евтушенко почина на 85 години

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Руският поет Евгени Евтушенко почина в САЩ на 85-годишна възраст, съобщи ТАСС, като се позовава на неговия приятел Михаил Моргулис. Съгласно последната му воля, той ще бъде погребан в Переделкино край Москва.

Освен поет, Евтушенко е също писател, режисьор, сценарист, журналист и актьор.

Евтушенко става най-младият член на Писателския съюз на СССР, като влиза в него на двадесет години. Любопитен факт от неговия живот е, че има четири брака, като има петима синове от всички свои съпруги.

От 1952 година насам Евтушенко има 18 стихосбирки и два романа.