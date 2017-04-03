Взрив избухна в метрото в Санкт Петербург, има ранени

Два взрива избухнаха в метрото в Санкт Петербург, има жертви, съобщава руската медия Life News.


Според англоезичното издание "Спутник" експлозии е имало на метростанциите "Площад "Сенная" и "Технологически институт".


Свидетели, цитирани от агенция "Ройтерс", казват, че осем линейки са на метростанция "Площад Сенная".



Няколко различни руски медии говорят за поне десет загинали, Life News пише за тридесет ранени.


Видео, публикувано в социалните мрежи от очевидец, показва, че перонът е задимен.


По снимки на Life News се вижда деформираната врата на вагон и ранени, лежащи по земята.


Президентът Владимир Путин е информиран за инцидента, съобщи говорител на Кремъл.



Подробности очаквайте по-късно на www.dnevnik.bg.

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7 Коментара >

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Коментари (7)
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  1. 1 Профил на DJTrump
    DJTrump
    Рейтинг: 1485 Неутрално

    Пак е аллах най-вероятно.
    Или неговите фенове...

  2. 2 Профил на БМЗ
    БМЗ
    Рейтинг: 1996 Неутрално

    Буда акбар!!!

    Лицемеркел акбар!
  3. 3 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 12782 Неутрално

    Дали няма общо с протестите от миналата седмица срещу корупцията.

  4. 4 Профил на БМЗ
    БМЗ
    Рейтинг: 1996 Разстроено

    Съобщава се за поне 10 загинали и десетки ранени.

    Лицемеркел акбар!
  5. 5 Профил на mitkokitkata
    mitkokitkata
    Рейтинг: 1791 Неутрално

    Лошо

  6. 6 Профил на Taiga
    Taiga
    Рейтинг: 874 Неутрално

    Путин да пуска Вимпел и да ги разкатае!

  7. 7 Профил на Tod
    Tod
    Рейтинг: 3932 Неутрално

    Лошо...

    Истината няма пресечна точка с популизма на БСП


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