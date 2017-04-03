Взрив избухна в метрото в Санкт Петербург, има ранени

Два взрива избухнаха в метрото в Санкт Петербург, има жертви, съобщава руската медия Life News.

Според англоезичното издание "Спутник" експлозии е имало на метростанциите "Площад "Сенная" и "Технологически институт".

Свидетели, цитирани от агенция "Ройтерс", казват, че осем линейки са на метростанция "Площад Сенная".

Няколко различни руски медии говорят за поне десет загинали, Life News пише за тридесет ранени.

Видео, публикувано в социалните мрежи от очевидец, показва, че перонът е задимен.

По снимки на Life News се вижда деформираната врата на вагон и ранени, лежащи по земята.

Президентът Владимир Путин е информиран за инцидента, съобщи говорител на Кремъл.

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