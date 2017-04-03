Взрив избухна в метрото в Санкт Петербург, има ранени

Два взрива избухнаха в метрото в Санкт Петербург, има жертви, съобщава руската медия Life News.
Според англоезичното издание "Спутник" експлозии е имало на метростанциите "Площад "Сенная" и "Технологически институт".
Свидетели, цитирани от агенция "Ройтерс", казват, че осем линейки са на метростанция "Площад Сенная".
Няколко различни руски медии говорят за поне десет загинали, Life News пише за тридесет ранени.
Видео, публикувано в социалните мрежи от очевидец, показва, че перонът е задимен.
По снимки на Life News се вижда деформираната врата на вагон и ранени, лежащи по земята.
Президентът Владимир Путин е информиран за инцидента, съобщи говорител на Кремъл.
На станции метро Технологический институт взорвали вагон. Будьте осторожны.#технологический институт#спб#метро #взрыв pic.twitter.com/KaSwLhm4tK— Человек из интернета (@trusy_gebbelsa) April 3, 2017
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DJTrumpРейтинг: 1485 Неутрално
Пак е аллах най-вероятно.
Или неговите фенове...
БМЗРейтинг: 1996 Неутрално
Буда акбар!!!Лицемеркел акбар!
Peni NikolРейтинг: 12782 Неутрално
Дали няма общо с протестите от миналата седмица срещу корупцията.
БМЗРейтинг: 1996 Разстроено
Съобщава се за поне 10 загинали и десетки ранени.Лицемеркел акбар!
mitkokitkataРейтинг: 1791 Неутрално
Лошо
TaigaРейтинг: 874 Неутрално
Путин да пуска Вимпел и да ги разкатае!
TodРейтинг: 3932 Неутрално
Лошо...Истината няма пресечна точка с популизма на БСП