Руснак на 17 г. е арестуван за взривното устройство в Осло

© Staff, Reuters Част от центъра на Осло остана затворен през нощта, докато специализираните части обезвредят устройството чрез контролиран взрив.

Норвежката полиция съобщи, че е арестувала 17-годишен руски гражданин по във връзка с взривното устройство, открито снощи близо до оживена метростанция в Осло и обезвредено преди да избухне, предадоха световните агенции.

Високопоставен полицейски служител, цитиран от БТА, посочи, че младежът е задържан по подозрение в притежание на оръжие. Ръководителката на службите за сигурност Бенедикте Бьорнланд посочи, че не е ясно дали тийнейджърът е планирал да извърши нападение със самоделното взривно устройство. Самоличността на заподозрения не бе оповестена, но Бьорнланд отбеляза, че той е бил известен на разузнаването.

Тя уточни, че той е пристигнал през 2010 г. в Норвегия като бежанец.

Според местния вестник "Верденс ганг" младежът е бил наблюдаван в последно време от специалните служби и симпатизирал на радикални ислямистки групировки, включително на "Ислямска държава".

Бьорнланд съобщи, че полицията днес е повишила степента на национална заплаха от тероризъм срещу Норвегия от "вероятна опасност" на "възможна опасност" от атака в близките два месеца.