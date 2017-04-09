Руснак на 17 г. е арестуван за взривното устройство в Осло

© Staff, Reuters

Част от центъра на Осло остана затворен през нощта, докато специализираните части обезвредят устройството чрез контролиран взрив.



Норвежката полиция съобщи, че е арестувала 17-годишен руски гражданин по във връзка с взривното устройство, открито снощи близо до оживена метростанция в Осло и обезвредено преди да избухне, предадоха световните агенции.


Високопоставен полицейски служител, цитиран от БТА, посочи, че младежът е задържан по подозрение в притежание на оръжие. Ръководителката на службите за сигурност Бенедикте Бьорнланд посочи, че не е ясно дали тийнейджърът е планирал да извърши нападение със самоделното взривно устройство. Самоличността на заподозрения не бе оповестена, но Бьорнланд отбеляза, че той е бил известен на разузнаването.


Тя уточни, че той е пристигнал през 2010 г. в Норвегия като бежанец.



Според местния вестник "Верденс ганг" младежът е бил наблюдаван в последно време от специалните служби и симпатизирал на радикални ислямистки групировки, включително на "Ислямска държава".


Бьорнланд съобщи, че полицията днес е повишила степента на национална заплаха от тероризъм срещу Норвегия от "вероятна опасност" на "възможна опасност" от атака в близките два месеца.

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18 Коментара >

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Коментари (18)
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  1. 1 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
    Натътрузен десебар, слуга на БСП
    Рейтинг: 1922 Неутрално

    Руски муслим... затова ли е "избягал" от Русия?

    Няма шики-мики.
  2. 2 Профил на Върнете стария сайт!
    Върнете стария сайт!
    Рейтинг: 1540 Неутрално

    Руснак или руски гражданин?

    Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
  3. 3 Профил на I.B. Annoyed
    I.B. Annoyed
    Рейтинг: 123 Неутрално

    Дано само не го вкарат в затвора. Норвежките затвори карат Хилтън (българския) да изглежда като крайпътно ханче.

  4. 4 Профил на nemeria
    nemeria
    Рейтинг: 2491 Неутрално

    Много странна новина, как така преди 7 години е бил бежанец от Русия? Не са цъфнали, ама чак пък бежанец? Ако скандинавците приемат руснаци за бежанци, путинленд бързо ще почне да пустее.

  5. 5 Профил на Грантаджийска цензура
    Грантаджийска цензура
    Рейтинг: 84 Неутрално

    Западът приюти хиляди чеченски и др. терористи от Русия, бойци уж за свобода и демокрация, сега да се оправят. То не може и толерастията да си чешат, и геополитически курвалъци, а и да живеят спокойно после ...

  6. 6 Профил на gallnare
    gallnare
    Рейтинг: 1918 Неутрално

    Откачалките от всякакви религии се активизираха.

  7. 7 Профил на grayeagle
    grayeagle
    Рейтинг: 1442 Неутрално

    Путин активира орките си. Метрото в Петербург, Стокхолм, сега и това. Не случайно никой от ислямистите не поема отговорност.

  8. 8 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 12473 Неутрално

    Бежанец. От 2010. От Русия :)

  9. 9 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 11110 Неутрално

    "младежът е бил наблюдаван в последно време от специалните служби и симпатизирал на радикални ислямистки групировки, включително на "Ислямска държава"

    Слава богу спецслужбите са си свършили отлично работата

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  10. 10 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 12473 Неутрално

    До коментар [#1] от "Натътрузен десебар, слуга на БСП":

    Русия-славянска страна :)
    Впрочем тя е с най-високият процент мюсулмани в Европа. А, да забравих, че Русия не се смята за европейска страна :)

  11. 11 Профил на citoplast
    citoplast
    Рейтинг: 5771 Неутрално

    От русия с Любов...

  12. 12 Профил на Канасубиги
    Канасубиги
    Рейтинг: 1642 Неутрално

    Скоро руските паспорти ще станат по-опасни от сирийските и афганистанските, да?

    Патриотарите, а?

    I don't debate. Too much Word, not enough Excel.
  13. 13 Профил на Dоауnар
    Dоауnар
    Рейтинг: 858 Весело

    Сигурно лично Путин го е изпратил.
    СпецНаз ?
    Голям смях.

  14. 14 Профил на kapitalcho
    kapitalcho
    Рейтинг: 1580 Неутрално

    Пристигнал 2010 г като бежанец в Норвегия от Русия-е как така,като 2010 г е нямало война в Русия ?
    Единствено да е някой чеченец....................друг вариант не виждам ?

  15. 15 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 13863 Неутрално

    17 годишен а от 2010 година е бежанец?!? Та той е дете...

  16. 16 Профил на axel
    axel
    Рейтинг: 984 Неутрално

    Дано само не го вкарат в затвора. Норвежките затвори карат Хилтън (българския) да изглежда като крайпътно ханче.
    —цитат от коментар 3 на I.B. Annoyed


    Ами кво - да го обезглавят ли?

    „Gesagt heißt nicht immer gehört, gehört heißt nicht immer verstanden, verstanden heißt nicht immer einverstanden, einverstanden heißt nicht immer angewendet.“
  17. 17 Профил на xali
    xali
    Рейтинг: 9401 Неутрално

    Това е шокиращо.

  18. 18 Профил на Депутат 241
    Депутат 241
    Рейтинг: 6661 Весело

    Съвсем ясно се откроява "Северната тангента" на Путинските атентати - С.Петербург, Стокхолм, Осло...
    И все руски граждани!
    С изключение на оня от Лондон, но той (учител по професия) навярно е от вербуваните на място.
    Как да не си помисли човек, че Вован няма сестра?!

    “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил




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