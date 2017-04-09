Руснак на 17 г. е арестуван за взривното устройство в Осло

Норвежката полиция съобщи, че е арестувала 17-годишен руски гражданин по във връзка с взривното устройство, открито снощи близо до оживена метростанция в Осло и обезвредено преди да избухне, предадоха световните агенции.
Високопоставен полицейски служител, цитиран от БТА, посочи, че младежът е задържан по подозрение в притежание на оръжие. Ръководителката на службите за сигурност Бенедикте Бьорнланд посочи, че не е ясно дали тийнейджърът е планирал да извърши нападение със самоделното взривно устройство. Самоличността на заподозрения не бе оповестена, но Бьорнланд отбеляза, че той е бил известен на разузнаването.
Тя уточни, че той е пристигнал през 2010 г. в Норвегия като бежанец.
Според местния вестник "Верденс ганг" младежът е бил наблюдаван в последно време от специалните служби и симпатизирал на радикални ислямистки групировки, включително на "Ислямска държава".
Бьорнланд съобщи, че полицията днес е повишила степента на национална заплаха от тероризъм срещу Норвегия от "вероятна опасност" на "възможна опасност" от атака в близките два месеца.
Натътрузен десебар, слуга на БСПРейтинг: 1922 Неутрално
Руски муслим... затова ли е "избягал" от Русия?Няма шики-мики.
Върнете стария сайт!Рейтинг: 1540 Неутрално
Руснак или руски гражданин?Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
I.B. AnnoyedРейтинг: 123 Неутрално
Дано само не го вкарат в затвора. Норвежките затвори карат Хилтън (българския) да изглежда като крайпътно ханче.
nemeriaРейтинг: 2491 Неутрално
Много странна новина, как така преди 7 години е бил бежанец от Русия? Не са цъфнали, ама чак пък бежанец? Ако скандинавците приемат руснаци за бежанци, путинленд бързо ще почне да пустее.
Грантаджийска цензураРейтинг: 84 Неутрално
Западът приюти хиляди чеченски и др. терористи от Русия, бойци уж за свобода и демокрация, сега да се оправят. То не може и толерастията да си чешат, и геополитически курвалъци, а и да живеят спокойно после ...
gallnareРейтинг: 1918 Неутрално
Откачалките от всякакви религии се активизираха.
grayeagleРейтинг: 1442 Неутрално
Путин активира орките си. Метрото в Петербург, Стокхолм, сега и това. Не случайно никой от ислямистите не поема отговорност.
penetratingРейтинг: 12473 Неутрално
Бежанец. От 2010. От Русия :)
neutРейтинг: 11110 Неутрално
"младежът е бил наблюдаван в последно време от специалните служби и симпатизирал на радикални ислямистки групировки, включително на "Ислямска държава"In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
Слава богу спецслужбите са си свършили отлично работата
penetratingРейтинг: 12473 Неутрално
До коментар [#1] от "Натътрузен десебар, слуга на БСП":
Русия-славянска страна :)
Впрочем тя е с най-високият процент мюсулмани в Европа. А, да забравих, че Русия не се смята за европейска страна :)
citoplastРейтинг: 5771 Неутрално
От русия с Любов...
КанасубигиРейтинг: 1642 Неутрално
Скоро руските паспорти ще станат по-опасни от сирийските и афганистанските, да?I don't debate. Too much Word, not enough Excel.
Патриотарите, а?
DоауnарРейтинг: 858 Весело
Сигурно лично Путин го е изпратил.
СпецНаз ?
Голям смях.
kapitalchoРейтинг: 1580 Неутрално
Пристигнал 2010 г като бежанец в Норвегия от Русия-е как така,като 2010 г е нямало война в Русия ?
Единствено да е някой чеченец....................друг вариант не виждам ?
Peni NikolРейтинг: 13863 Неутрално
17 годишен а от 2010 година е бежанец?!? Та той е дете...
axelРейтинг: 984 Неутрално
Ами кво - да го обезглавят ли? „Gesagt heißt nicht immer gehört, gehört heißt nicht immer verstanden, verstanden heißt nicht immer einverstanden, einverstanden heißt nicht immer angewendet.“
xaliРейтинг: 9401 Неутрално
Това е шокиращо.
Депутат 241Рейтинг: 6661 Весело
Съвсем ясно се откроява "Северната тангента" на Путинските атентати - С.Петербург, Стокхолм, Осло...“Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
И все руски граждани!
С изключение на оня от Лондон, но той (учител по професия) навярно е от вербуваните на място.
Как да не си помисли човек, че Вован няма сестра?!