Разследващата журналистика обра наградите Пулицър за 2017г.

Журналистите, разследвали остри обществени проблеми - от масови злоупотреби с правила за извеждане на бедни хора от домовете им до кампанията на президента Доналд Тръмп и намесата на Русия в американските избори и политика - бяха отличени с награда "Пулицър" за 2017г. , най-престижният медиен приз в САЩ.

"Ню Йорк дейли нюз" и онлайн платформата "ПроПублика" (ProPublica) са наградените в категория "За служба на обществото". Основната заслуга е на репортерката Сара Райли, разкрила как полицията е продължавала да гони хора и компании от жилищата и сградите им без да изчаква съдебно решение за това. Най-често пострадалите са били представители на бедните малцинства в страната.

Ерик Иъри от "Чарлстън газет-мейл" от град Чарлстън в Западна Вирджиния, победи в категорията за разследваща журналистика заради репортажите си за това как най-пострадалите от кризата и затварянето на въглищните мини хора в райно (предимно бели мъже) са покосени от вълна от опиоиди и най-високият процент на смърт от свръхдоза в цялата страна.

Традиционно силно представящите се грандове "Вашингтон пост" и "Ню Йорк таймс" отново са отличени в престижни категории.

Дейвид Фарентолд от "Вашингтон пост" прибира приза за репортажи по национално значими теми "заради създаването на модел за прозрачна журналистика при отразяването на политическа кампания, докато в същото време поставя под съмнение твърденията на Доналд Тръмп за щедростта му към благотворителни организации".

Екипът на "Ню Йорк таймс" оглавява категорията "Международни репортажи" за отразяването на "усилията на Владимир Путин да разпространява властта си в чужбина и разкриването на техники, включващи убийства, онлайн тормоз и подхвърлянето на "доказателства", водещи до обвиняването на опонентите му". Изданието прибира още една награда - за разследването, доказващо, че насилието сред бившите морски пехотинци не се дължи нито на престъпни деяния, нито на посттравматичен синдром.

Пеги Нунън от "Уолстрийт джърнъл" - един от най-отличаваните журналисти през последните години, е победител в категорията "Коментарна колона" за своята Declarations, която списва всяка седмица от 2000г. насам. Нунън е и авторка на девет книги за американската политика, история и култура.

Отново дългогодишен журналист - Хилтън Алс, който пише в "Ню Йоркър" от 1989г., работи там от 1994г. насам и е театрален критик в списанието от 2002г., е носител на "Пулицър" за художествена критика.

Сред фоторепортерите работещият на свободна практикае награден за новинарските си снимки в "Ню Йорк таймс". Роден в Австралия и работещ от Мексико сити, той е посетил нал 60 държави и е отразявал тракива драматични събития като войните в Ирак и Афганистан, процесът срещу Саддам Хюсеин, епидемията от ебола в Африка ("Пулицър" през 2015г.) и кампанията на отряди на смъртта срещу наркозависими и наркодилъри във Филипините. Той бе финалист през 2011г. за снимките си от мащабните наводнения в Пакистан.

Колегата му от "Чикаго трибюн" И. Джейсън Уамбсганс получи приз за репортажна фотография заради снимките, с които разказва историята на 10-годишно чернокожо момче и майка му, бореща се да го върне към нормален живот след като случайно е ранено по време на улична престрелка. Уамбсганс е отделил на темата за насилието с огнестрелно оръжие по улиците на Чикаго последните си 4 години работа.

В артистичните категории победителите са:

Художествена литература: The Underground Railroad от Колсън Уайтхед

Драма: Sweat от Лин Нотейдж

История: Blood in the Water: The Attica Prison Uprising of 1971 and Its Legacy от Хедър Ан Томпсън

Биографии/автобиографии: The Return: Fathers, Sons and the Land in Between от Хишам Мейтар

Поезия: Olio, от Тиехимба Джес

Документалистика: Evicted: Poverty and Profit in the American City от Матя Дезмънд

Музика: Angel's Bone - опера от Ду Юн