Крис Корнел от "Саундгардън" се е самоубил

Крис Корнел (първият вляво) и останалите членове на "Саундгардън".

Фронтменът на "Саундгардън" Крис Корнел се е самоубил чрез обесване, предаде Ройтерс, като се позова на службата за съдебна медицина в окръг Уейн, в северния американски щат Мичиган.

52-годишният Корнел бе открит мъртъв в банята на своя хотел в Детройт снощи, няколко часа след концерт на гръндж групата.

Корнел бе една от водещите фигури на гръндж сцената през деветдесетте. Освен в Soundgarden и Audioslave, той бе основател и фронтмен на Temple of the Dog. Негово дело бе и саундтракът на "Казино Роял" You Know My Name.