Covfefe – защо новата дума на Тръмп кара американците да се смеят от облекчение

"Въпреки постоянния негативен covfefe от пресата," написа президентът на САЩ Доналд Тръмп в сряда в профила си в "Туитър", минути след полунощ вашингтонско време. Covfefe беше последната дума в публикацията и най-вероятно е погрешна версия на "отразяване" coverage, след нея изречението завършва внезапно, без точка и без да даде възможност за предположение какво всъщност е искал да каже.

Часове след като думата беше предизвикала световен отзвук, Тръмп написа: "Кой може да познае истинското значение на covfefe?" и изтри туита, без някой да разбере защо изречението свършва по средата, защо е изчакал шест часа, преди да го премахне и – най-вече – защо изобщо го е публикувал толкова късно вечерта.

Реакциите бяха пъстри. "Питайте доктора дали Covfefe e полезно за вас," написа един потребител. Друг отбеляза: "Това е последният туит и после историята свършва." Актьорът Зак Браф пародира начина, по който говорителят на Белия дом Шон Спайсър би защитил думата. "Covfefe не просто е дума, а е и най-великата дума, произнасяна някога."

"Разбира се, че Covfefe e истинска дума. Създадена е била по време на клането в Боулинг Грийн," гласеше друг туит, който пародираше съветничката на Тръмп Келиан Конуей и думите ѝ от 29 януари, когато тя оправда забраната на Тръмп за влизане на лица от няколко държави с несъществуващото клане на територията на Съединените щати.

"Медиите трескаво пишаj covfefe в "Гугъл", за да видят какво означава на руски," отбеляза друг потребител.

По-фрапиращи грешки

"Въпреки че породи хиляди коментари, туитът не беше забележимо по-странен, отколкото повечето от туитовете на президента, които често включват правописни грешки, нетрадиционно изписваен на думи с главни букви и необичайна употреба на кавички. Всъщност гафът не беше нищо друго освен последният туит на Тръмп с необичайна прилика с някои течения в комедията на абсурда в "Туитър"," отбеляза "Ню Йорк таймс".

Действително Тръмп и неговата администрация са имали и по-фрапиращи грешки, често засягащи други държави. При посещението на британския премиер Тереза Мей например Белият дом сбърка името ѝ неколкократно в официален текст. Прессъобщението на Белия дом за пътуването на Тръмп до Израел гласеше, че целта на държавния глава е "да подкрепи възможността за продължителна праскова" (тъй като написа peace вместо peach).



"I am honered to serve you," написа Тръмп в "Туитър" след встъпването си в длъжност и някои потребители отбелязаха, че е споделил с тях желание на границата на вулгарното, вместо да каже, че е чест за него да им служи ("I am honored to serve you"). Веднъж използва и думата unpresidented, което трябвало да означава "безпрецедентно", но крайният резултат звучи като игра на думи със смисъла на "безпрезидентно".

Граматическите грешки също не са рядкост, а през май, след като обърка "съвет" и "правен съветник" съветник (council/counsel), "създаде" и думата councel, която не съществува в английския език.

Част от потребителите изтъкват, че грешките му едва ли могат да се нарекат просто "печатни", тъй като понякога минават дълги минути, преди публикацията да бъде изтрита. На телефона му няма други приложения, които да го разсейват, според свързания с екипа на "Политико" сайт "Аксиос", който съобщи в сряда, че телефонът на Тръмп има само едно приложение: "Туитър".

"Самият Тръмп постоянно кара екипа си да му даде повече свободно време. Екипът обаче прави всичко, за да му напълни графика и да му пречи да се преумори, като гледа кабелна телевизия, която често води до серия туитове," пише изданието, цитирайки източници от Белия дом.

Защо всъщност е толкова забавно?

Само преди броени месеци, в навечерието на встъпването на Тръмп в длъжност, либералната общественост в САЩ откровено изразяваше страх, че новият държавен глава може да се окаже подобен на Адолф Хитлер или че може да им се наложи да емигрират в Канада. Някои издания заклеймиха грешката като отклоняване на вниманието от по-важни проблеми.

Според "Нюзуик" обаче реакцията след covfefe не бива да бъде подценявана. "Има нещо по-дълбоко в удивлението, което covfefe предизвиква – нещо като либерално самоуспокоение, произлизащо от убеждението, че човек, който би изпратил туит, няма да изстреля ядрени оръжия срещу враг или да превърне държавата във военна диктатура."



"Подигравките към Тръмп имат много по-ясна задача – а и тя е терапевтична за онези, които все още не желаят да приемат Тръмп за свой президент и които (правилно или грешно" са притеснени за посоката, в която той движи нацията."

"Covfefe" е отговорът на всички, които се притесняват, че САЩ може да се превърнат в Русия от времето на Сталин. Таджикистан? Може би. Но дори това би изисквало Тръмп да жертва част от играта на голф в Мар-а-Лаго, да не говорим за туитовете, посветени на отразяването в Си Ен Ен," пише "Нюзуик".

"В известен смисъл "covfefe" очовечи Тръмп както за поддръжниците, така и за опонентите," пише изданието и добавя, че дори най-мрачните представи за милиардера като човек с недостатъчно качества, зловещи намерения и расисти изблици, тази дума "е доказателство, че е човек."

"Истински. Като всички нас, по думите на един десен коментатор. Кой от нас никога не е бъркал дума в "Туитър"?... Докато има covfefe, всички ще сме добре. Може би."