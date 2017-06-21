Херцогът на Единбург Филип е в болница

© Toby Melville, Reuters



Съпругът на кралица Елизабет Втора - принц Филип, е бил приет в болница снощи като предпазна мярка заради инфекция.


Това съобщи телевизия Sky News, позовавайки се на Бъкингамския дворец. Говорител на кралското семейство заяви, че принцът е в добро разположение на духа.


През май той обяви, че през есента ще се оттегли от публични ангажименти. От двореца уточниха, че херцогът на Единбург ще изпълни ангажиментите си до август и няма да поема нови след това. Задълженията му ще се разпределят между останалите членове на кралското семейство. Лично той е имал ангажимент към около 780 благотворителни и обществени организации.




Принц Филип навърши 96 години този месец, а кралица Елизабет II стана на 91 през пролетта. Тя е най-възрастният монарх на света и най-дълго управлявалият британски монарх.


Подробности очаквайте по-късно на www.dnevnik.bg.

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Коментари (3)
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    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

  2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3967 Неутрално

    дано прескочи и този път. много духовит е.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  3. 3 Профил на horned
    horned
    Рейтинг: 357 Любопитно

    Какви са инструкциите, ши ривеме ли или че го местим у другио крачол?





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