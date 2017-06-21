Херцогът на Единбург Филип е в болница

Съпругът на кралица Елизабет Втора - принц Филип, е бил приет в болница снощи като предпазна мярка заради инфекция.
Това съобщи телевизия Sky News, позовавайки се на Бъкингамския дворец. Говорител на кралското семейство заяви, че принцът е в добро разположение на духа.
През май той обяви, че през есента ще се оттегли от публични ангажименти. От двореца уточниха, че херцогът на Единбург ще изпълни ангажиментите си до август и няма да поема нови след това. Задълженията му ще се разпределят между останалите членове на кралското семейство. Лично той е имал ангажимент към около 780 благотворителни и обществени организации.
Принц Филип навърши 96 години този месец, а кралица Елизабет II стана на 91 през пролетта. Тя е най-възрастният монарх на света и най-дълго управлявалият британски монарх.
Подробности очаквайте по-късно на www.dnevnik.bg.
****
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 3967 Неутрално
дано прескочи и този път. много духовит е.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
hornedРейтинг: 357 Любопитно
Какви са инструкциите, ши ривеме ли или че го местим у другио крачол?