Намек или съвпадение? Кралица Елизабет II се превъплъти в Европейския съюз

© Reuters

Съвпадение или скрито послание? Британската кралица Елизабет II възбуди социалните мрежи, след като днес откри парламента с шапка, напомняща много на флага на Европейския съюз.

Речта на кралицата по традиция очертава приоритетите на новото правителство и депутатите тепърва трябва да гласуват одобрение за тях. Брекзит бе основната тема и макар премиерът Тереза Мей да настоява от месеци, че Великобритания ще се раздели окончателно с ЕС и че е по-добре разводът да завърши без сделка, отколкото с лоша сделка за Лондон, думите на кралицата бяха изненадващо меки. В речта си тя остави отворена вратата за преговори с Брюксел, а облеклото ѝ само подсили това впечатление.

Кралица Елизабет бе облечена в синьо, а цветята на шапката ѝ имаха жълти тичинки и цялостното впечатление поразително напомняше знамето на ЕС. Приликата бе забелязала дори от медии като евроскептичния Daily Mail. Като държавен глава британският монарх се въздържа от заемането на позиция по политически въпроси. Кралицата така и не обяви публично дали е за или против оставането в ЕС.

Преди референдума миналата година таблоидът The Sun публикува на първа страница заглавие, че кралицата е за Брекзит, и това доведе до опровержения от Бъкингамския дворец и оплакване пред медийния регулатор. След допитването кралицата коментира лаконично "Още съм жива".

"Също както когато настоя да шофира и да вози саудитския крал! Дискретна кралска политика", коментира в "Туитър" политологът от Лондонската школа по икономика Саймън Хикс.



Some people say the hat Queen Elizabeth II wore to her Parliament speech bore striking similarities to the EU flag https://t.co/jrWU28l2hT pic.twitter.com/Cquy4g3ssK

— CNN (@CNN) June 21, 2017

Споменатата случка се е развила през 1998 г., когато покойният саудитски крал Абдулла (тогава все още престолонаследник) е посетил кралицата в Балморал, и бе разказана в книгата на британския дипломат Ширърд Каупър-Коулс "Ever the Diplomat: Confessions of a Foreign Office Mandarin."

Предлагайки да разведе принц Абдулла из имението с кола, тя изненадващо се настанила на шофьорското място и подкарала автомобила. Кралица Елизабет обаче е карала военен камион по време на службата си във Втората световна война и тесните шотландски пътища не са могли да я стреснат за разлика от принца, който чрез преводача си я помолил да намали скоростта и да внимава в шофирането. Двадесет години по-късно жените в Саудитска Арабия все още нямат право да шофират.

Кралицата не за пръв път прибягва до отправяне на послания чрез облеклото си. През 1960 г. тайландският крал е удостоил Елизабет Втора с най-висшия орден на страната, а дванадесет години по-късно при посещение в Банкок тя е носила рокля в същите цветове – бяло и златно, в каквито е и орденът, разказва телевизия CBC.

В Япония през 1975 г. кралицата носи небесносиня вечерна рокля с традиционните за острова черешови цветчета.

© Associated Press Първата дама Нанси Рейгън и кралицата в роклята с калифорнийски макове през 1983 г.

През 1986 г., когато става първият британски монарх, посетил Китай, Елизабет Втора е с рокля с избродирани божури – цветето - символ на страната. През 1983 г., когато посещава президента Роналд Рейгън в Санта Барбара, носи рокля с калифорнийски макове – дискретен знак на благодарност за подкрепата на САЩ във Фолклендската война.

"Ако излиза от парламенти по света или се среща с лидери от Общността на нациите, тя ще се облече в бледолимоново или светъл корал, или друг ярък цвят, за да се отличава в тълпата. Дори изборът ѝ на шапки е стратегически – лицето ѝ трябва да е напълно видимо, но перфектно рамкирано. Мисля, че тя използва гардероба си много, много ефективно в общуването със света", коментира пред в. "Гардиън" кралският историк Хюго Викърс.